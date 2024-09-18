У Тверській області РФ масштабно палає склад боєприпасів після атаки дронів — відео

18 вересня дрони атакували військову частину у Тверській області РФ. Після удару на її території досі детонують і палають склади з боєприпасами, а села поруч з пожежею почали евакуювати.

Що відомо про “бавовну” у Тверській області РФ

Місцева влада атаку не визнала, заявивши, що пожежа виникла через падіння уламків збитого безпілотника.

Проте жителі повідомляють, що дрони атакували склад із боєприпасами. На відео видно пожежу та чути детонацію.

Губернатор області Ігор Руденя розпорядився частково евакуювати населення.

Зокрема губернатор хвалив рішення про часткову евакуацію населення з території, де веде роботу ППО і локалізується пожежа. Жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області - Західну Двіну.

Жителів міста та району евакуюють, проте жителі села Цикареве, яке, судячи з карт, знаходиться прямо навпроти палаючих складів, залишилися відрізані від евакуації — врятуватися ним можна лише через озеро. Частина жителів спливла на своїх човнах, решта чекає на евакуацію від місцевої влади на березі, повідомили жителі району. Поширити

Раніше місцева влада повідомила, що в місті "внаслідок падіння уламків БПЛА" спалахнула пожежа.

Нагадаємо, у Торопці знаходиться в/ч 54 169 ТТ. Також у Торопці знаходиться ще одна військова частина – колишня в/год 55443, нині – 11777 (107 арсенал ГРАУ).

В/ч 54169 вже як мінімум двічі раніше атакували дрони. Зокрема, в/ч 54169 була атакована двома безпілотниками 29 червня. Цю ж військову частину безпілотник вже атакував 5 травня. Тоді дрон теж упав на території військової частини, внаслідок чого виникла пожежа

Також в місті Торопець Тверської області Росії у 2018 році побудували Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів. Кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.

В Міноборони РФ вже відзвітували про нібито збиті дрони

Міноборони РФ стверджує, що за ніч нібито вдалося збити 54 українських дрони.