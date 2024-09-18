У Тверській області РФ масштабно палає склад боєприпасів після атаки дронів — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Тверській області РФ масштабно палає склад боєприпасів після атаки дронів — відео

У Тверській області РФ масштабно палає склад боєприпасів після атаки дронів — відео
Read in English
Джерело:  online.ua

18 вересня дрони атакували військову частину у Тверській області РФ. Після удару на її території досі детонують і палають склади з боєприпасами, а села поруч з пожежею почали евакуювати.

Головні тези:

  • Після атаки дронів у Тверській області РФ виникла масштабна пожежа в складі боєприпасів, що призвело до детонації та евакуації населення.
  • Місцева влада спершу вказувала на падіння уламків безпілотника як причину пожежі, але мешканці повідомляють про атаку дронів на склад.
  • Губернатор області наказав частково евакуювати населення з території, де локалізується пожежа, в тому числі жителів Торопця, які врятувалися на човнах.
  • Військові частини у Тверській області РФ вже не вперше піддаються атакам з використанням дронів.

Що відомо про “бавовну” у Тверській області РФ

Місцева влада атаку не визнала, заявивши, що пожежа виникла через падіння уламків збитого безпілотника.

Проте жителі повідомляють, що дрони атакували склад із боєприпасами. На відео видно пожежу та чути детонацію.

Губернатор області Ігор Руденя розпорядився частково евакуювати населення.

Зокрема губернатор хвалив рішення про часткову евакуацію населення з території, де веде роботу ППО і локалізується пожежа. Жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області - Західну Двіну.

Жителів міста та району евакуюють, проте жителі села Цикареве, яке, судячи з карт, знаходиться прямо навпроти палаючих складів, залишилися відрізані від евакуації — врятуватися ним можна лише через озеро. Частина жителів спливла на своїх човнах, решта чекає на евакуацію від місцевої влади на березі, повідомили жителі району.

Раніше місцева влада повідомила, що в місті "внаслідок падіння уламків БПЛА" спалахнула пожежа.

Нагадаємо, у Торопці знаходиться в/ч 54 169 ТТ. Також у Торопці знаходиться ще одна військова частина – колишня в/год 55443, нині – 11777 (107 арсенал ГРАУ).

В/ч 54169 вже як мінімум двічі раніше атакували дрони. Зокрема, в/ч 54169 була атакована двома безпілотниками 29 червня. Цю ж військову частину безпілотник вже атакував 5 травня. Тоді дрон теж упав на території військової частини, внаслідок чого виникла пожежа

Також в місті Торопець Тверської області Росії у 2018 році побудували Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів. Кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.

В Міноборони РФ вже відзвітували про нібито збиті дрони

Міноборони РФ стверджує, що за ніч нібито вдалося збити 54 українських дрони.

З них 27 — над Курською, 16 — над Брянською, 7 — над Смоленською, 3 — над Бєлгородською і 1 — над Орловською областю. Натомість про Тверську область, де з ночі після атаки палають склади з боєприпасами, влада нічого не коментує.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Тверській області РФ спалахнула військова частина після атаки дрона
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували паливний завод в Тверській області РФ — відео
Дрони атакували паливний завод в Тверській області РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували ДРЕС у Московській та Тверській областях РФ — відео
Дрони атакували ДРЕС у Московській та Тверській областях РФ — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?