Дрони атакували ДРЕС у Московській та Тверській областях РФ — відео

Росіяни заявили про атаку дронів електростанції у місті Кашира Московської області та у Тверській області.

Що відомо про атаку дронами електростанцій РФ

Як зазначається, у місті Кашира Московської області дрони атакували ДРЕС (державна районна електростанція).

Росіяни заявили, що нібито три безпілотники спробували атакувати Каширську ДРЕС, але нібито були збиті на підльоті.

Через атаку дронів припиняли роботу московські аеропорти "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський". Зокрема 43 літаки приземлилися на запасних аеродромах.

Також росіяни заявили, що у Тверській області під ударом опинилася місцева електростанція у місті Конаково, а також газорозподільна мережа, що знаходиться за кілька кілометрів від неї.

За попередніми даними урайоні Конаково нібито було знищено п'ять дронів. Проте відомо на ДРЕС у Тверській області виникла серйозна пожежа.

У мережі почали з'являтися наслідки атак дронів по ДРЕС у Тверській області РФ.

Дрони атакували НПЗ у Москві

1 вересня мер Москви Сергій Собянін, заявив, що БпЛА намагалися атакувати Московський нафтопереробний завод.

Збили безпілотник у районі МНПЗ. Пошкоджень і постраждалих немає, загрози роботі МНПЗ немає. Поширити

Натомість у мережі зʼявляються відео з масштабною пожежею на Московському НПЗ.

Росіяни вже відзвітували, що в ніч на 1 вересня їхні області атакували 158 БпЛА літакового типу.

Над територією Курської області в нічний час було "знищено і перехоплено" 46 БпЛА, над територією Брянської області 34, над територією Воронезької області — 28, над територією Бєлгородської області — 14, вісім — над територією Рязанської області, два — над Москвою, сім — над Московською областю, п'ять — над територією Калузької області, чотири — над територією Липецької області, три — над територією Тульської області.

Ще по два БпЛА нібито збили над територіями Тамбовської та Смоленської областей, по одному — над територіями Орловської, Тверської та Іванівської областей.