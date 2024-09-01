Дроны атаковали ГРЭС в Московской и Тверской областях РФ — видео

Россияне заявили об атаке дронов электростанции в городе Кашира Московской области и Тверской области.

Что известно об атаке дронами электростанций РФ

Как отмечается, в городе Кашире Московской области дроны атаковали ГРЭС (государственная районная электростанция).

Россияне заявили, что якобы три беспилотника попытались атаковать Каширскую ГРЭС, но якобы были сбиты на подлете.

Из-за атаки дронов прекращали работу московские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". В частности, 43 самолета приземлились на запасных аэродромах.

Также россияне заявили, что в Тверской области под ударом оказалась местная электростанция в городе Конаково , а также газораспределительная сеть, находящаяся в нескольких километрах от нее.

По предварительным данным в районе Конаково якобы было уничтожено пять дронов. Однако известно на ГРЭС в Тверской области возник серьезный пожар.

В сети начали появляться последствия атак дронов по ГРЭС в Тверской области РФ.

Дроны атаковали НПЗ в Москве

1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.

Сбили беспилотника в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет. Поделиться

В сети же появляются видео с масштабным пожаром на Московском НПЗ.

Россияне уже отчитались, что в ночь на 1 сентября их области атаковали 158 БПЛА самолетного типа.

Над территорией Курской области в ночное время было "уничтожено и перехвачено" 46 БпЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области — 28, над территорией Белгородской области — 14, восемь — над территорией Рязанской области, два — над Москвой, над Московской областью, пять — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Липецкой области, три — над территорией Тульской области.

Еще по два БпЛА якобы сбили над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.