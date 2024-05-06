У Тверській області РФ спалахнула військова частина після атаки дрона

Що відомо про атаку дрона у Тверській області РФ

Як повідомляють росЗМІ, дрон 5 травня атакував військову частину у місті Торопець Тверської області. Після удару безпілотника військова частина спалахнула.

Попередньо постраждалих немає.

Що відомо про передостанні масові атаки дронів по території РФ

В Міноборони РФ 2 травня заявили, що були "збиті та перехоплені" 12 БПЛА літакового типу:

5 БПЛА — у Брянській області,

3 — у Краснодарській області,

2 — у Ростовській області,

1 — у Бєлгородській області,

1 — у Курській області.

Зокрема губернатор Орловської області заявив, що "під час знешкодження" дронів на території Глазунівського та Свердловського районів були пошкоджені енергооб'єкти, та було порушення електропостачання низки домоволодінь.

В Курській області через удар безпілотника у селищі Понирі були пошкоджені лінії електропередачі, і населений пункт лишився без світла.

Окрім цього, в Краснодарському краї РФ 2 травня пролунали вибухи в районі селища Афіпський, де розташований нафтопереробний завод.