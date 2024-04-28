Масована атака дронів на різні регіони Росії — відео
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Масована атака дронів на різні регіони Росії — відео

пожежа
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Джерело:  online.ua

Уночі 28 квітня дрони атакували військові об'єкти країни-агресорки РФ у різних областях — працівники МНС намагаються загасити масштабні пожежі на місцях.

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Пресслужба Міноборони РФ стверджує, що російським силам ППО вдалося знищити та перехопити 17 українських дронів.

  • дев'ять — над територією Брянської області,

  • три — над територією Курської області,

  • два — над територією Бєлгородської області та

  • три — над територією Калузької області.

Однак команда глави російського відомства Сергія Шойгу жодним чином не коментує пожежі, які спалахнули внаслідок атаки безпілотників.

До прикладу, повідомляється, що у Брянську під ударом опинилася електропідстанція.

Також вказано, що загорівся складальний цех головного заводу корпорації КамАЗ у місті Набережні Човни.

Що важливо розуміти, саме КамАЗ є головним постачальником автомобільної техніки у ЗС РФ.

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За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, його команда створила план, головна мета якого — зменшення військового потенціалу країни-агресорки РФ.

Ми (Головне управління розвідки МОУ — ред.) запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість ... критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти, — розповідає начальник ГУР.

Кирило Буданов також підтвердив, що у найближчому майбутньому буде відбуватися ще більше транскордонних атак російських добровольчих сил всередині Росії за підтримки української розвідки, а також більше атак дронів.

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