Масована атака дронів на різні регіони Росії — відео

Уночі 28 квітня дрони атакували військові об'єкти країни-агресорки РФ у різних областях — працівники МНС намагаються загасити масштабні пожежі на місцях.

Нова бавовна в Росії 28 квітня. Що відомо

Пресслужба Міноборони РФ стверджує, що російським силам ППО вдалося знищити та перехопити 17 українських дронів.

дев'ять — над територією Брянської області,

три — над територією Курської області,

два — над територією Бєлгородської області та

три — над територією Калузької області.

Однак команда глави російського відомства Сергія Шойгу жодним чином не коментує пожежі, які спалахнули внаслідок атаки безпілотників.

До прикладу, повідомляється, що у Брянську під ударом опинилася електропідстанція.

Також вказано, що загорівся складальний цех головного заводу корпорації КамАЗ у місті Набережні Човни.

Що важливо розуміти, саме КамАЗ є головним постачальником автомобільної техніки у ЗС РФ.

Україна не зупинить свої атаки на військові цілі в Росії

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, його команда створила план, головна мета якого — зменшення військового потенціалу країни-агресорки РФ.

Ми (Головне управління розвідки МОУ — ред.) запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість ... критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти, — розповідає начальник ГУР. Поширити

Кирило Буданов також підтвердив, що у найближчому майбутньому буде відбуватися ще більше транскордонних атак російських добровольчих сил всередині Росії за підтримки української розвідки, а також більше атак дронів.