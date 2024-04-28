Массированная атака дронов на разные регионы России — видео
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Проиcшествия
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Массированная атака дронов на разные регионы России — видео

пожар
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Источник:  online.ua

Ночью 28 апреля дроны атаковали военные объекты страны-агрессорки РФ в разных областях — работники МЧС пытаются потушить масштабные пожары на местах.

Новая бововна в России 28 апреля. Что известно

Пресс-служба Минобороны РФ утверждает, что российским силам ПВО удалось уничтожить и перехватить 17 украинских дронов:

  • девять - над территорией Брянской области,

  • три - над территорией Курской области,

  • два - над территорией Белгородской области,

  • три - над территорией Калужской области.

Однако команда главы российского ведомства Сергея Шойгу никак не комментирует пожары, вспыхнувшие в результате атаки беспилотников.

К примеру, сообщается, что в Брянске под ударом оказалась электроподстанция.

Также указано, что загорелся сборочный цех главного завода корпорации КамАЗ в городе Набережные Челны.

Что важно понимать, именно КамАЗ является основным поставщиком автомобильной техники в ВС РФ.

Украина не остановит свои атаки на военные цели в России

По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, его команда создала план, главная цель которого – уменьшение военного потенциала страны-агрессорки РФ.

Мы (Главное управление разведки МОУ – ред.) предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает много аспектов, таких как военная промышленность… критические военные объекты, их аэродромы, их командно-контрольные пункты, – рассказывает начальник ГУР.

Кирилл Буданов также подтвердил, что в ближайшем будущем будет происходить еще больше трансграничных атак российских добровольческих сил внутри России при поддержке украинской разведки, а также больше атак дронов.

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