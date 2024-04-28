Массированная атака дронов на разные регионы России — видео

Ночью 28 апреля дроны атаковали военные объекты страны-агрессорки РФ в разных областях — работники МЧС пытаются потушить масштабные пожары на местах.
Новая бововна в России 28 апреля. Что известно
Пресс-служба Минобороны РФ утверждает, что российским силам ПВО удалось уничтожить и перехватить 17 украинских дронов:
девять - над территорией Брянской области,
три - над территорией Курской области,
два - над территорией Белгородской области,
три - над территорией Калужской области.
Однако команда главы российского ведомства Сергея Шойгу никак не комментирует пожары, вспыхнувшие в результате атаки беспилотников.
К примеру, сообщается, что в Брянске под ударом оказалась электроподстанция.
Также указано, что загорелся сборочный цех главного завода корпорации КамАЗ в городе Набережные Челны.
Что важно понимать, именно КамАЗ является основным поставщиком автомобильной техники в ВС РФ.
Украина не остановит свои атаки на военные цели в России
По словам шефа украинской разведки Кирилла Буданова, его команда создала план, главная цель которого – уменьшение военного потенциала страны-агрессорки РФ.
Кирилл Буданов также подтвердил, что в ближайшем будущем будет происходить еще больше трансграничных атак российских добровольческих сил внутри России при поддержке украинской разведки, а также больше атак дронов.
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