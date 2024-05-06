В Тверской области РФ вспыхнула военная часть после атаки дрона
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Проиcшествия
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В Тверской области РФ вспыхнула военная часть после атаки дрона

пожар
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Источник:  online.ua

Дрон атаковал воинскую часть в Тверской области РФ. В результате удара там вспыхнул пожар.

Что известно об атаке дрона в Тверской области РФ

Как сообщают росСМИ, дрон 5 мая атаковал военную часть в городе Торопец Тверской области. После удара беспилотника военная часть вспыхнула.

Предварительно пострадавших нет.

Что известно о предпоследних массовых атаках дронов по территории РФ

В Минобороны РФ 2 мая заявили, что были "сбиты и перехвачены" 12 БПЛА самолетного типа:

  • 5 БПЛА — в Брянской области,

  • 3 — в Краснодарской области,

  • 2 — в Ростовской области,

  • 1 — в Белгородской области,

  • 1 — в Курской области.

В частности, губернатор Орловской области заявил, что "во время обезвреживания" дронов на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены энергообъекты, и было нарушено электроснабжение ряда домовладений.

В Курской области из-за удара беспилотника в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без света.

Кроме этого, в Краснодарском крае РФ 2 мая прогремели взрывы в районе поселка Афипский, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

Стоит отметить, что Афипский НПЗ ранее был атакован беспилотниками, и горел в результате ударов БПЛА — это произошло в октябре прошлого года. Добавим, что по данным источников, тогда этот нефтеперерабатывающий завод атаковала СБУ, и в результате проведения спецоперации было поражено дорогостоящее оборудование.

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