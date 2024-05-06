В Тверской области РФ вспыхнула военная часть после атаки дрона

Дрон атаковал воинскую часть в Тверской области РФ. В результате удара там вспыхнул пожар.

Что известно об атаке дрона в Тверской области РФ

Как сообщают росСМИ, дрон 5 мая атаковал военную часть в городе Торопец Тверской области. После удара беспилотника военная часть вспыхнула.

Предварительно пострадавших нет.

Что известно о предпоследних массовых атаках дронов по территории РФ

В Минобороны РФ 2 мая заявили, что были "сбиты и перехвачены" 12 БПЛА самолетного типа:

5 БПЛА — в Брянской области,

3 — в Краснодарской области,

2 — в Ростовской области,

1 — в Белгородской области,

1 — в Курской области.

В частности, губернатор Орловской области заявил, что "во время обезвреживания" дронов на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены энергообъекты, и было нарушено электроснабжение ряда домовладений.

В Курской области из-за удара беспилотника в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без света.

Кроме этого, в Краснодарском крае РФ 2 мая прогремели взрывы в районе поселка Афипский, где расположен нефтеперерабатывающий завод.