Силы обороны Украины уничтожили склад с ракетами и боеприпасами в Тверской области — источники

18 сентября дроны Сил обороны Украины успешно атаковали большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопец Тверской области.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины провели успешную атаку на склад ракет и боеприпасов в Тверской области, вызвав мощную детонацию и эвакуацию населения.
- Украинские дроны нанесли удар по складу, где хранились ракеты и боеприпасы, включая комплексы “Искандер” и “Точка-У”.
- Атака дронами-камикадзе украинского производства привела к поражению значительных запасов баллистических ракет и систем ПВО России.
- Источники подтверждают, что уничтожение военных объектов врага продолжится для защиты украинской инфраструктуры и гражданского населения.
- Последствия атаки на склад с ракетами в Тверской области привели к землетрясениям и эвакуации жителей.
Около 100 украинских дронов атаковали склад в Тверской области
Как отмечается, на складе хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы.
По словам источника, в результате атаки началась мощная детонация, вызвавшая панику среди местных жителей.
Впоследствии стало известно, что в результате удара был поражен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.
В частности, были уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты в РСЗО "Град", системы ПВО С-30 и баллистические ракеты в систему "Искандер".
По информации источника, арсенал был поражен дронами-камикадзе украинского производства.
В общей сложности в атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 500 км.
В результате удара на территории арсенала произошли многочисленные взрывы с последующей детонацией боекомплекта.
В населенном пункте Торопец началась частичная эвакуация населения. Подробные результаты поражения военного объекта выясняются.
"Хлопок" в Тверской области РФ
Ночью 18 сентября произошла мощная атака дронов на воинскую часть в Тверской области РФ.
В результате нападения на ее территории до сих пор детонируют и пылают склады с боеприпасами, а села рядом с пожаром начали эвакуировать.
Стоит отметить, что местные власти атаку не признали, заявив, что пожар возник из-за падения обломков сбитого беспилотника.
Впоследствии стало известно, что губернатор области Игорь Руденя приказал безотлагательно начать частичную эвакуацию населения
В первую очередь речь идет о территориях, где ведет работу ПВО и локализуется пожар.
Жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области — Западную Двину.
Также в Тверской области РФ после мощной атаки на склад с боеприпасами произошли землетрясения. в том числе магнитуда самого мощного составила 2,8 балла.
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