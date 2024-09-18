Силы обороны Украины уничтожили склад с ракетами и боеприпасами в Тверской области — источники

Около 100 украинских дронов атаковали склад в Тверской области

Как отмечается, на складе хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы.

По словам источника, в результате атаки началась мощная детонация, вызвавшая панику среди местных жителей.

СБУ вместе с силами обороны продолжает методически уничтожать ракетный арсенал врага, которым тот атакует украинские города. Работаем дальше, чтобы подобная картина повторялась на других военных объектах России, поддерживающих войну против Украины, сообщил источник. Поделиться

Впоследствии стало известно, что в результате удара был поражен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

В частности, были уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты в РСЗО "Град", системы ПВО С-30 и баллистические ракеты в систему "Искандер".

По информации источника, арсенал был поражен дронами-камикадзе украинского производства.

В общей сложности в атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 500 км.

В результате удара на территории арсенала произошли многочисленные взрывы с последующей детонацией боекомплекта.

В населенном пункте Торопец началась частичная эвакуация населения. Подробные результаты поражения военного объекта выясняются.

Под нашим прицелом каждый шаг оккупанта, каждый вражеский арсенал, в том числе и новейшие, они называются "суперзащищенными" или "арсеналами мирового уровня". Российские военные цели будут и дальше системно уничтожаться, чтобы уберечь украинскую инфраструктуру и гражданское население. Поделиться

"Хлопок" в Тверской области РФ

Ночью 18 сентября произошла мощная атака дронов на воинскую часть в Тверской области РФ.

В результате нападения на ее территории до сих пор детонируют и пылают склады с боеприпасами, а села рядом с пожаром начали эвакуировать.

Стоит отметить, что местные власти атаку не признали, заявив, что пожар возник из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Впоследствии стало известно, что губернатор области Игорь Руденя приказал безотлагательно начать частичную эвакуацию населения

В первую очередь речь идет о территориях, где ведет работу ПВО и локализуется пожар.

Жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области — Западную Двину.

Жителей города и района эвакуируют, однако жители села Цикарево, которое, судя по картам, находится прямо напротив горящих складов, остались отрезаны от эвакуации — спастись им можно только через озеро. Часть жителей уплыла на своих лодках, остальные ждут эвакуации от местных властей на берегу, сообщили жители района. Поделиться