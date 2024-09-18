Атака дронов по ракетному арсеналу в Тверской области РФ — дым после удара заметен из космоса.

18 сентября дроны Сил обороны Украины успешно атаковали обширный состав главного ракетно-артиллерийского управления в Тверской области РФ. Шлейф дыма после удара по ракетному арсеналу был замечен из космоса.
Главные тезисы
- Украинские дроны успешно атаковали ракетный арсенал в Тверской области РФ, вызвав мощную детонацию и панику среди местных жителей.
- После удара ракетного арсенала в Тверской области РФ шлейф дыма был замечен из космоса, указывая на масштаб атаки.
- В результате атаки дронами-камикадзе был поражен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.
- После атаки на склад с боеприпасами в Тверской области произошли землетрясения, включая тот, который достиг 2,8 балла по магнитуде.
- Атака ракетного арсенала в Тверской области подтверждает стремление украинской стороны продолжать борьбу и наносить удары по военным объектам противника.
Пожар на ракетном арсенале в Тверской области виден из космоса
The massive smoke plume from Russia's exploding 107th GRAU Arsenal in Toropets is visible from space.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 18, 2024
The massive Russian ammunition storage facility was hit by a Ukrainian drone attack overnight. pic.twitter.com/Uwzks9bomZ
Украинские дроны атаковали ракетный арсенал в Тверской области РФ
Как отмечается, на складе хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы.
По словам источника, в результате атаки началась мощная детонация, вызвавшая панику среди местных жителей.
Впоследствии стало известно, что в результате удара был поражен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.
В частности, были уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты в РСЗО "Град", системы ПВО С-30 и баллистические ракеты в систему "Искандер".
По информации источника, арсенал был поражен дронами-камикадзе украинского производства.
В общей сложности в атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 500 км.
В результате удара на территории арсенала произошли многочисленные взрывы с последующей детонацией боекомплекта.
В населенном пункте Торопец началась частичная эвакуация населения. Подробные результаты поражения военного объекта выясняются.
Также в Тверской области РФ после мощной атаки на склад с боеприпасами произошли землетрясения. в частности, магнитуда самого мощного составила 2,8 балла.
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