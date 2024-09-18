Атака дронов по ракетному арсеналу в Тверской области РФ — дым после удара заметен из космоса.
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Проиcшествия
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Атака дронов по ракетному арсеналу в Тверской области РФ — дым после удара заметен из космоса.

Атака дронов по ракетному арсеналу в Тверской области РФ — дым после удара заметен из космоса.
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Источник:  online.ua

18 сентября дроны Сил обороны Украины успешно атаковали обширный состав главного ракетно-артиллерийского управления в Тверской области РФ. Шлейф дыма после удара по ракетному арсеналу был замечен из космоса.

Главные тезисы

  • Украинские дроны успешно атаковали ракетный арсенал в Тверской области РФ, вызвав мощную детонацию и панику среди местных жителей.
  • После удара ракетного арсенала в Тверской области РФ шлейф дыма был замечен из космоса, указывая на масштаб атаки.
  • В результате атаки дронами-камикадзе был поражен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.
  • После атаки на склад с боеприпасами в Тверской области произошли землетрясения, включая тот, который достиг 2,8 балла по магнитуде.
  • Атака ракетного арсенала в Тверской области подтверждает стремление украинской стороны продолжать борьбу и наносить удары по военным объектам противника.

Пожар на ракетном арсенале в Тверской области виден из космоса

Огромный столб дыма из российского 107-го арсенала ГРАУ в Торопце виден из космоса, – отмечает аналитик OSINTtechnical.

Украинские дроны атаковали ракетный арсенал в Тверской области РФ

Как отмечается, на складе хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы.

По словам источника, в результате атаки началась мощная детонация, вызвавшая панику среди местных жителей.

СБУ вместе с Силами обороны продолжает методически уничтожать ракетный арсенал врага, которым он атакует украинские города. Работаем дальше, чтобы подобная картина повторялась на других военных объектах России, поддерживающих войну против Украины, сообщил источник.

Впоследствии стало известно, что в результате удара был поражен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

В частности, были уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты в РСЗО "Град", системы ПВО С-30 и баллистические ракеты в систему "Искандер".

По информации источника, арсенал был поражен дронами-камикадзе украинского производства.

В общей сложности в атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 500 км.

В результате удара на территории арсенала произошли многочисленные взрывы с последующей детонацией боекомплекта.

В населенном пункте Торопец началась частичная эвакуация населения. Подробные результаты поражения военного объекта выясняются.

Также в Тверской области РФ после мощной атаки на склад с боеприпасами произошли землетрясения. в частности, магнитуда самого мощного составила 2,8 балла.

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