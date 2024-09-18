Атака дронов по ракетному арсеналу в Тверской области РФ — дым после удара заметен из космоса.

18 сентября дроны Сил обороны Украины успешно атаковали обширный состав главного ракетно-артиллерийского управления в Тверской области РФ. Шлейф дыма после удара по ракетному арсеналу был замечен из космоса.

Пожар на ракетном арсенале в Тверской области виден из космоса

Огромный столб дыма из российского 107-го арсенала ГРАУ в Торопце виден из космоса, – отмечает аналитик OSINTtechnical. Поделиться

The massive smoke plume from Russia's exploding 107th GRAU Arsenal in Toropets is visible from space.



The massive Russian ammunition storage facility was hit by a Ukrainian drone attack overnight. pic.twitter.com/Uwzks9bomZ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 18, 2024

Украинские дроны атаковали ракетный арсенал в Тверской области РФ

Как отмечается, на складе хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы.

По словам источника, в результате атаки началась мощная детонация, вызвавшая панику среди местных жителей.

СБУ вместе с Силами обороны продолжает методически уничтожать ракетный арсенал врага, которым он атакует украинские города. Работаем дальше, чтобы подобная картина повторялась на других военных объектах России, поддерживающих войну против Украины, сообщил источник. Поделиться

Впоследствии стало известно, что в результате удара был поражен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

В частности, были уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты в РСЗО "Град", системы ПВО С-30 и баллистические ракеты в систему "Искандер".

По информации источника, арсенал был поражен дронами-камикадзе украинского производства.

В общей сложности в атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет около 500 км.

В результате удара на территории арсенала произошли многочисленные взрывы с последующей детонацией боекомплекта.

В населенном пункте Торопец началась частичная эвакуация населения. Подробные результаты поражения военного объекта выясняются.

Также в Тверской области РФ после мощной атаки на склад с боеприпасами произошли землетрясения. в частности, магнитуда самого мощного составила 2,8 балла.