Удар по ракетному арсеналу в Торопце. Сколько подобных целей способна уничтожить Украина

На дальности 700 км от Украины, как и ракетный арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации (ГРАУ) в Торопце, находится ряд гигантских военных складов, где хранятся десятки тонн боеприпасов российской армии.

По каким ракетным арсеналам в РФ может ударить Украина

После действительно "землетрясной бавовны" в ракетном арсенале в городе Торопец вполне возможно задать вопрос: есть ли еще такие огромные склады с боеприпасами в зоне поражения украинских дальнобойных средств.

Силам обороны Украины удалось уничтожить один из главных арсеналов ГРАУ МО РФ — "107-й", на котором хранились десятки тонн боеприпасов, включая баллистические ракеты. Поделиться

В общем, таких арсеналов ГРАУ не так много, ориентировочно до двух десятков на всю РФ.

Но исторически так сложилось, что большинство из них находились в тылу главного направления удара еще советской армии времен Холодной войны против НАТО, то есть в центральной европейской, в географическом смысле, части РФ.

Пожар на ракетном арсенале в Торопце

Чем именно был нанесен удар по Торопцу — точно остается неизвестным, хотя и циркулирует информация о "Палянице". Аналитики Defense Express составили список жирных целей для Сил обороны Украины в России.

23-й арсенал ГРАУ находится всего в 16 км к югу от уже уничтоженного 107-го арсенала под городом Торопец. Этот состав примерно вдвое меньше.

Далее севернее в Новгородской области под поселком Котово находится 13-й арсенал ГРАУ. От границы с Украиной он около 680 км, то есть на 200 км дальше Торопца. Этот состав имеет общую площадь около 3 кв.

Хотя и более близкой, но довольно сложной целью, из-за плотности ПВО, может быть 51-й арсенал ГРАУ к востоку от Москвы под городом Киржач Владимирской области. Это довольно большой склад общей площадью около 3,5 кв. До границы с Украиной около 530 км.

Еще один арсенал ГРАУ во Владимирской области — 73-й — рядом с поселками Иваново, Крутово и Есено, который можно считать самым большим, поскольку занимает площадь около 7 кв км. Также в промежутке между 2018 и 2021 годом прошел глобальный ремонт и модернизацию, как и 107-й арсенал. Это может указывать на то, что в нем хранятся не только много боеприпасов, но и высококачественные изделия. Он находится в 650 км от границы с Украиной.

Одним из ближайших возможно считать 67-й арсенал ГРАУ под городом Карачев Брянской области — 114 км. Он находится вплотную к 20-тысячному населенному пункту. При этом по состоянию на 2021 год на подробных спутниковых снимках видно, что часть боеприпасов на этом складе общей площадью около 3,5 кв км хранилась под открытым небом.

Наиболее отдаленным, около 700 км от линии фронта, находится 68-й арсенал ГРАУ под городом Моздок в Северной Осетии. Это еще один обновленный состав с площадью 2,2 кв.

Этот перечень не исчерпывающий, речь идет только о складах ГРАУ, а не о всех крупных складах с боеприпасами, как, например, уничтоженный склад из БК под Воронежем, где было более 5 тыс тонн снарядов и ракет. Также следует учитывать, что целями таких украинских атак могут стать не только склады с боеприпасами, а их производства, в том числе производства взрывчатых веществ.

"Бавовна" в Торопце стала рекордной по масштабам

Массированный дроновый удар Сил обороны Украины в ночь на 18 сентября по арсеналу в Торопце имеет все шансы стать рекордным и войти в историю.

По сообщениям официальных и неофициальных ресурсов, в ночь на 18 сентября 2024 беспилотники Сил обороны Украины атаковали состав боеприпасов возле российского города Торопец в Тверской области.

Речь идет о 107-ом арсенале ГРАУ Минобороны РФ, на объектах которого, по предварительным данным, хранилось до 30 тысяч тонн боеприпасов разных типов, в том числе зенитных ракет, и, возможно, это вообще самый большой состав БК в географически "европейской" части России.