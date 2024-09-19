Удар по ракетному арсеналу в Торопці. Скільки подібних цілей здатна знищити Україна

На дальності 700 км від України, як і ракетний арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації (ГРАУ) у Торопці, знаходиться низка велетенських військових складів, де зберігаються десятки тонн боєприпасів російської армії.

По яких ракетних арсеналах у РФ може вдарити Україна

Після дійсно "землетрусної бавовни" в ракетному арсеналі в місті Торопець цілком можливо поставити питання: чи є ще такі величезні склади з боєприпасами у зоні ураження українських далекобійних засобів.

Силам оборони України вдалось знищити один з головних арсеналів ГРАУ МО РФ — "107-й", на якому зберігались десятки тонн боєприпасів включно з балістичними ракетами. Поширити

Загалом таких арсеналів ГРАУ не так багато, орієнтовно до двох десятків на всю РФ.

Але історично так склалось, що більшість з них знаходились у тилу головного напряму удару ще радянської армії часів Холодної війни проти НАТО, тобто, у центральній європейській, у географічному сенсі, частині РФ.

Пожежа на складі у Торопці

Чим саме був завданий удар по Торопцю — достеменно залишається невідомим, хоча і циркулює інформація про "Паляницю". Аналітики Defense Express склали список “жирних” цілей для Сил оборони України в Росії.

23-й арсенал ГРАУ знаходиться лише у 16 км на південь від вже знищеного 107-го арсеналу під містом Торопець. Цей склад приблизно вдвічі менший.

Далі на північ у Новгородській області під селищем Котово знаходиться 13-й арсенал ГРАУ. Від кордону з Україною він близько 680 км, тобто на 200 км далі за Торопець. Цей склад має загальну площу близько 3 кв км.

Хоча і ближчою, але доволі складною ціллю, через щільність ППО, може бути 51-й арсенал ГРАУ на схід від Москви під містом Кіржач Владимирської області. Це доволі великий склад загальною площею близько 3,5 кв км. До кордону з Україною — близько 530 км.

Ще один арсенал ГРАУ у Володимирській області — 73-й — поряд із селищами Іваново, Крутово та Есено, який можливо вважати найбільшим, бо він займає площу близько 7 кв км. Також він у проміжку між 2018 та 2021 роком пройшов глобальний ремонт та модернізацію, як і 107-й арсенал. Це може вказувати на те, що у ньому зберігаються не лише багато боєприпасів, а й доволі високовартісні вироби. Він знаходиться за 650 км від кордону з Україною.

Одним з найближчих можливо вважати 67-й арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області — 114 км. Він знаходиться впритул до 20-тисячного населеного пункту. При цьому станом на 2021 рік на детальних супутникових знімках видно, що частина боєприпасів на цьому складі загальною площею близько 3,5 кв км зберігались просто неба.

Найбільш віддаленим, близько 700 км від лінії фронту, знаходиться 68-й арсенал ГРАУ під містом Моздок у Північній Осетії. Це ще один оновлений склад з площею 2,2 кв км.

Цей перелік не вичерпний, йдеться лише про склади ГРАУ, а не всі великі склади з боєприпасами, як, наприклад, знищений склад з БК під Воронежем де було понад 5 тис тонн снарядів та ракет. Також слід враховувати те, що цілями таких українських атак можуть стати не лише склади з боєприпасами, а їх виробництва, в тому числі виробництва вибухових речовин.

“Бавовна” у Торопці стала рекордною за масштабами

Масований дроновий удар Сил оборони України у ніч проти 18 вересня по арсеналу в Торопці має усі шанси стати рекордним та увійти в історію.

За повідомленнями офіційних та неофіційних ресурсів, у ніч на 18 вересня 2024 року безпілотники Сил оборони України атакували склад боєприпасів біля російського міста Торопець у Тверській області.

Йдеться про 107-ий арсенал ГРАУ Міноборони РФ, на об’єктах якого, за попередніми даними, зберігалось до 30 тисяч тонн боєприпасів різних типів, зокрема зенітних ракет, і, можливо, це взагалі найбільший склад БК у географічно "європейській" частині Росії.