Подоляк озвучив важливі наслідки знищення ракетного арсеналу в Торопці

Таких ударів, як атака дронів на арсенал ракет та БК в Торопці Тверської області РФ, повинно бути значно більше, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Хоча наслідки цього удару Сил оборони України по російському військовому об'єкту будуть значними.
Головні тези:
- Михайло Подоляк наголошує на важливості знищення ракетного арсеналу в Торопці для подальшого завершення війни в Україні.
- Руйнування військової інфраструктури РФ має суттєві соціальні наслідки та може вплинути на події на лінії фронту.
- За словами Подоляка, інтенсивні атаки на ракетні арсенали та військові об'єкти РФ можуть змусити росіян переосмислити ситуацію та натискати на власну "еліту".
- Масштабні удари по військовій інфраструктурі Росії можуть бути ключовим етапом в фіналізації війни.
- Українські дрони успішно атакували ракетний арсенал у Торопці, спричинивши серйозні руйнування та паніку серед місцевого населення.
Знищення ракетного арсеналу в Торопці матиме великі наслідки для Росії
Перш за все, подібні “бавовни” дозволять "справедливо фіналізувати" війну в Україні.
На думку Подоляка, таким чином і надалі буде формуватись розуміння у росіян, що війна поступово суттєво збільшує свою присутність на території РФ.
Він підкреслив, що якщо це буде працювати в такому вигляді, як під час удару по ракетному ареналу у Торопці, це буде ще раз мати "суттєві і соціальні впливи, і суттєві впливи на перебіг подій на лінії фронту".
В мене є припущення, що все що РФ продавала як картинку своєї "монструозності", не відповідає дійсності. Це про те, що ми говоримо з нашими партнерами: "перестаньте боятися РФ, це все фікція". Можна воювати на території Росії. Ми це бачимо вже і не тільки в Курській області, а й відповідні дії в Брянській чи там Ростовській, чи в Саратовській і т д. І можна суттєво нарощувати удари по інфраструктурі, знищуючи всю мілітарну компоненту РФ.
В підтвердження своїх слів, Подоляк нагадав, що росіяни вже сьогодні змушені звертатися до Північної Кореї й отримувати звідти снаряди, бо ключові снаряди — це північнокорейські.
Він також вважає, що "цю війну можна дійсно справедливо фіналізувати".
Треба завершити обговорення, дискусії щодо того, що РФ — це країна, яку не можна перемогти, тому що в неї величезна купа ресурсів і т. д. Ні, не так. І оцей удар по Торопцю, мається на увазі Тверська область, він чітко показує, що можна все знищувати не залежно від того, що говорить російська пропаганда.
Близько 100 українських дронів атакували ракетний арсенал у Торопці
18 вересня дрони Сил оборони України успішно атакували арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці Тверської області.
Як зазначається, на складах зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.
За словами джерела, в результаті атаки почалася потужна детонація, яка викликала паніку серед місцевих жителів.
Згодом стало відомо, що внаслідок удару було уражено арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів. Зокрема було знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗО "Град", систем ППО С-30 та балістичні ракети до системи "Іскандер".
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