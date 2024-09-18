Подоляк озвучив важливі наслідки знищення ракетного арсеналу в Торопці

Таких ударів, як атака дронів на арсенал ракет та БК в Торопці Тверської області РФ, повинно бути значно більше, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Хоча наслідки цього удару Сил оборони України по російському військовому об'єкту будуть значними.

Знищення ракетного арсеналу в Торопці матиме великі наслідки для Росії

Перш за все, подібні “бавовни” дозволять "справедливо фіналізувати" війну в Україні.

Я можу прокоментувати тільки одним словом: мало. Дуже ефективно, дуже ефектно, але мало. І в цьому є проблема сьогодні. Тому що якраз таки знищення цієї інфраструктури, в тому числі складської перш за все, це оптимально буде впливати на події на лінії фронту і буде суттєво впливати на соціальні наслідки в РФ. Михайло Подоляк Радник глави ОП

На думку Подоляка, таким чином і надалі буде формуватись розуміння у росіян, що війна поступово суттєво збільшує свою присутність на території РФ.

І тоді ми нарешті будемо бачити іншу Росію, вони будуть в істериці, вони будуть тиснути на свою "еліту". Але для того, щоб це масштабувати якраз таки потрібно зняття оцих неформальних заборон. І друге — суттєве нарощування кількості інструментів. Тому що одна справа — це дрони, а справа інша — це якраз атаки на відстані 100-200-300 км від лінії фронту, чи від державного кордону України з РФ, знищувати це ракетами. Балістичними. Відповідної дальності. Поширити

Він підкреслив, що якщо це буде працювати в такому вигляді, як під час удару по ракетному ареналу у Торопці, це буде ще раз мати "суттєві і соціальні впливи, і суттєві впливи на перебіг подій на лінії фронту".

В мене є припущення, що все що РФ продавала як картинку своєї "монструозності", не відповідає дійсності. Це про те, що ми говоримо з нашими партнерами: "перестаньте боятися РФ, це все фікція". Можна воювати на території Росії. Ми це бачимо вже і не тільки в Курській області, а й відповідні дії в Брянській чи там Ростовській, чи в Саратовській і т д. І можна суттєво нарощувати удари по інфраструктурі, знищуючи всю мілітарну компоненту РФ.

В підтвердження своїх слів, Подоляк нагадав, що росіяни вже сьогодні змушені звертатися до Північної Кореї й отримувати звідти снаряди, бо ключові снаряди — це північнокорейські.

Більше ніж 6-7 млн снарядів Росія отримала від КНДР, ГУР безумовно може дати чітку статистику. І вони вже отримують ракети певної дальності від Ірану. І, безумовно, все це можна знищувати, не даючи можливості використовувати на лінії фронту. І взагалі Росія достатньо фіктивно все це будувала. Ми бачимо, наскільки я пам'ятаю, вже більше ніж 500 кримінальних справ щодо корупції в системі оборонних закупівель в РФ. Це все, що стосується команди такого суб’єкта як Шойгу. Багато генералів сьогодні заарештовані. І таким чином ще раз підходимо до розуміння того, що в цій війні знищення російської інфраструктури, в тому числі в глибині території, воно буде мати величезні впливи на подальші події. Поширити

Він також вважає, що "цю війну можна дійсно справедливо фіналізувати".

Треба завершити обговорення, дискусії щодо того, що РФ — це країна, яку не можна перемогти, тому що в неї величезна купа ресурсів і т. д. Ні, не так. І оцей удар по Торопцю, мається на увазі Тверська область, він чітко показує, що можна все знищувати не залежно від того, що говорить російська пропаганда.

Близько 100 українських дронів атакували ракетний арсенал у Торопці

18 вересня дрони Сил оборони України успішно атакували арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці Тверської області.

Як зазначається, на складах зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

За словами джерела, в результаті атаки почалася потужна детонація, яка викликала паніку серед місцевих жителів.

СБУ разом із Силами оборони продовжує методично знищувати ракетний арсенал ворога, яким той атакує українські міста. Працюємо далі, аби подібна картина повторювалася на інших військових об'єктах Росії, що підтримують війну проти України, — повідомило джерело. Поширити

Згодом стало відомо, що внаслідок удару було уражено арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів. Зокрема було знищено значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗО "Град", систем ППО С-30 та балістичні ракети до системи "Іскандер".