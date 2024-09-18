Подоляк озвучил важные последствия уничтожения ракетного арсенала в Торопце

Таких ударов, как атака дронов на арсенал ракет и БК в Торопце Тверской области РФ, должно быть гораздо больше, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Хотя последствия этого удара Сил обороны Украины по российскому военному объекту будут значительными.
Главные тезисы
- Уничтожение ракетного арсенала в Торопце может существенно повлиять на развитие военных действий в Украине.
- Интенсивные атаки на военные объекты России способны вызвать переосмысление ситуации и давление на внутреннюю элиту страны.
- Удары по военной инфраструктуре России могут стать ключевым моментом в завершении текущей войны.
- Уничтожение военных объектов в Торопце привело к значительным разрушениям, что показывает эффективность таких действий.
- Уничтожение российской военной инфраструктуры имеет потенциал оказать существенное влияние на ход событий на линии фронта.
Уничтожение ракетного арсенала в Торопце будет иметь большие последствия для России
Прежде всего, подобная “бавовна” позволит "справедливо финализировать" войну в Украине.
По мнению Подоляка, таким образом и дальше будет формироваться понимание у россиян, что война постепенно существенно увеличивает свое присутствие на территории РФ.
Он подчеркнул, что если это будет работать в таком виде, как при ударе по ракетному ареналу в Торопце, это будет еще раз оказать "существенные и социальные влияния и существенные влияния на ход событий на линии фронта".
У меня есть предположение, что все, что РФ продавала как картинку своей "монструозности", не соответствует действительности. Это о том, что мы говорим с нашими партнерами: "перестаньте бояться РФ, это все фикция". Можно воевать на территории России. Мы это видим уже и не только в Курской области, но и ответные действия в Брянской или там Ростовской, или в Саратовской и т.д. И можно существенно наращивать удары по инфраструктуре, уничтожая всю милитарную компоненту РФ.
В подтверждение своих слов Подоляк напомнил, что россияне уже сегодня вынуждены обращаться в Северную Корею и получать оттуда снаряды, потому что ключевые снаряды — это северокорейские.
Он также считает, что "эту войну можно действительно справедливо финализовать".
Надо завершить обсуждение, дискуссии о том, что РФ — это страна, которую нельзя победить, потому что у нее огромная куча ресурсов и т. д. Нет, не так. И этот удар по Торопцу, подразумеваемый Тверской областью, он четко показывает, что можно все уничтожать не зависимо от того, что говорит российская пропаганда.
Около 100 украинских дронов атаковали ракетный арсенал в Торопце
18 сентября дроны Сил обороны Украины успешно атаковали арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце Тверской области.
Как отмечается, на складах хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы.
По словам источника, в результате атаки началась мощная детонация, вызвавшая панику среди местных жителей.
Впоследствии стало известно, что в результате удара был поражен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. В частности, были уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты к РСЗО "Град", систем ПВО С-30 и баллистические ракеты к системе "Искандер".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-