Подоляк озвучил важные последствия уничтожения ракетного арсенала в Торопце

Таких ударов, как атака дронов на арсенал ракет и БК в Торопце Тверской области РФ, должно быть гораздо больше, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Хотя последствия этого удара Сил обороны Украины по российскому военному объекту будут значительными.

Уничтожение ракетного арсенала в Торопце будет иметь большие последствия для России

Прежде всего, подобная “бавовна” позволит "справедливо финализировать" войну в Украине.

Я могу прокомментировать только одно слово: мало. Очень эффективно, очень эффектно, но мало. И в этом проблема сегодня. Потому что как раз уничтожение этой инфраструктуры, в том числе складской прежде всего, это оптимально будет влиять на события на линии фронта и существенно влиять на социальные последствия в РФ. Михаил Подоляк Советник главы ОП

По мнению Подоляка, таким образом и дальше будет формироваться понимание у россиян, что война постепенно существенно увеличивает свое присутствие на территории РФ.

И тогда мы наконец-то будем видеть другую Россию, они будут в истерике, они будут давить на свою "элиту". Но для того, чтобы это масштабировать как раз нужно снятие этих неформальных запретов. И второе — существенное наращивание количества инструментов. Потому что одно дело — это дроны, а дело другое — это как раз атаки на расстоянии 100-200-300 км от линии фронта или от государственной границы Украины с РФ уничтожать это ракетами. Баллистические. Соответствующей дальности. Поделиться

Он подчеркнул, что если это будет работать в таком виде, как при ударе по ракетному ареналу в Торопце, это будет еще раз оказать "существенные и социальные влияния и существенные влияния на ход событий на линии фронта".

У меня есть предположение, что все, что РФ продавала как картинку своей "монструозности", не соответствует действительности. Это о том, что мы говорим с нашими партнерами: "перестаньте бояться РФ, это все фикция". Можно воевать на территории России. Мы это видим уже и не только в Курской области, но и ответные действия в Брянской или там Ростовской, или в Саратовской и т.д. И можно существенно наращивать удары по инфраструктуре, уничтожая всю милитарную компоненту РФ.

В подтверждение своих слов Подоляк напомнил, что россияне уже сегодня вынуждены обращаться в Северную Корею и получать оттуда снаряды, потому что ключевые снаряды — это северокорейские.

Более 6-7 млн снарядов Россия получила от КНДР, ГУР, безусловно, может дать четкую статистику. И они уже получают ракеты некоторой дальности от Ирана. И, безусловно, все это можно уничтожать, не позволяя использовать на линии фронта. И вообще, Россия достаточно фиктивно все это строила. Мы видим, насколько я помню, уже более 500 уголовных дел по коррупции в системе оборонных закупок в РФ. Это все, что касается команды такого субъекта, как Шойгу. Многие генералы сегодня арестованы. И таким образом еще раз подходим к пониманию того, что в этой войне уничтожение российской инфраструктуры, в том числе на глубине территории, оно будет иметь огромное влияние на дальнейшие события. Поделиться

Он также считает, что "эту войну можно действительно справедливо финализовать".

Надо завершить обсуждение, дискуссии о том, что РФ — это страна, которую нельзя победить, потому что у нее огромная куча ресурсов и т. д. Нет, не так. И этот удар по Торопцу, подразумеваемый Тверской областью, он четко показывает, что можно все уничтожать не зависимо от того, что говорит российская пропаганда.

Около 100 украинских дронов атаковали ракетный арсенал в Торопце

18 сентября дроны Сил обороны Украины успешно атаковали арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце Тверской области.

Как отмечается, на складах хранились ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ и артиллерийские боеприпасы.

По словам источника, в результате атаки началась мощная детонация, вызвавшая панику среди местных жителей.

СБУ вместе с Силами обороны продолжает методически уничтожать ракетный арсенал врага, которым он атакует украинские города. Работаем дальше, чтобы подобная картина повторялась на других военных объектах России, поддерживающих войну против Украины, сообщил источник. Поделиться

Впоследствии стало известно, что в результате удара был поражен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. В частности, были уничтожены значительные запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты к РСЗО "Град", систем ПВО С-30 и баллистические ракеты к системе "Искандер".