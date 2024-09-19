Удар по ракетному арсеналу в Торопці. З'явилися свіжі супутникові знімки наслідків

На знімках з супутника Planet Labs можна побачити наслідки пожежі, яка ще тривала у ракетному арсеналі у Торопці 19 вересня станом на 15:30 за київським часом, а також вирви діаметром від 50 до 90 метрів від снарядів, що розірвалися.

З'явилися свіжі супутникові знімки наслідків удару по арсеналу в Торопці

Це — результат атаки українських безпілотників на склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ. Він розташований на території військової частини № 11777 у місті Торопець Тверської області.

Cупутникові знімки від 19 вересня 107-го арсеналу ГРАУ МО РФ засвідчують, що українська далекобійна атака 18 вересня по цьому об'єкту була більш, ніж вдала. Поширити

І на публічних супутникових фото Sentinel від ESA на місці багатьох сховищ, де знаходились декілька десятків тонн боєприпасів, тепер просто вирви, інші — завалились, чи мають інші пошкодження. І попри те, що сам супутниковий знімок не відрізняється якістю, це та ситуація, коли вирви видно з космосу.

І саме у рядах нових укриттів, які за деклараціями ворога відповідали всім найсуворішим вимогам, видно величезні вирви.

Не менш значні руйнування і на старій частині складу, де укриття були простішими та старішими. І варто додати, що легка димка над російським арсеналом — це не хмари, а дим, бо там досі продовжується, хоч і не така масштабна, але пожежа.

Нагадаємо, що за оцінками на 107-му арсеналі зберігалось близько 30 тисяч тонн боєприпасів, включно з балістичними ракетами. Також варто додати, що у межах виключно умовної дальності до 750 км знаходяться ще мінімум шість головних арсеналів ГРАУ МО РФ. Поширити

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Аналітики Defense Express склали список “жирних” цілей для Сил оборони України в Росії.