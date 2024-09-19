Удар по ракетному арсеналу в Торопці. З'явилися свіжі супутникові знімки наслідків

На знімках з супутника Planet Labs можна побачити наслідки пожежі, яка ще тривала у ракетному арсеналі у Торопці 19 вересня станом на 15:30 за київським часом, а також вирви діаметром від 50 до 90 метрів від снарядів, що розірвалися.
Головні тези:
- Українська безпілотна атака на ракетний арсенал в Торопці стала результативною, що підтверджують свіжі супутникові знімки наслідків.
- Аналітики склали список потенційних цілей для подальших ударів в російських арсеналах, включно з 23-м, 13-м, 51-м, 73-м, 67-м та 68-м арсеналами ГРАУ МО РФ.
- Знищення ракетного арсеналу в Торопці відкриває нові можливості для подальших ударів.
З'явилися свіжі супутникові знімки наслідків удару по арсеналу в Торопці
Це — результат атаки українських безпілотників на склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ. Він розташований на території військової частини № 11777 у місті Торопець Тверської області.
І на публічних супутникових фото Sentinel від ESA на місці багатьох сховищ, де знаходились декілька десятків тонн боєприпасів, тепер просто вирви, інші — завалились, чи мають інші пошкодження. І попри те, що сам супутниковий знімок не відрізняється якістю, це та ситуація, коли вирви видно з космосу.
І саме у рядах нових укриттів, які за деклараціями ворога відповідали всім найсуворішим вимогам, видно величезні вирви.
Не менш значні руйнування і на старій частині складу, де укриття були простішими та старішими. І варто додати, що легка димка над російським арсеналом — це не хмари, а дим, бо там досі продовжується, хоч і не така масштабна, але пожежа.
По яких російських арсеналах може вдарити Україна
Аналітики Defense Express склали список “жирних” цілей для Сил оборони України в Росії.
23-й арсенал ГРАУ знаходиться лише у 16 км на південь від вже знищеного 107-го арсеналу під містом Торопець. Цей склад приблизно вдвічі менший.
Далі на північ у Новгородській області під селищем Котово знаходиться 13-й арсенал ГРАУ. Від кордону з Україною він близько 680 км, тобто на 200 км далі за Торопець. Цей склад має загальну площу близько 3 кв км.
Хоча і ближчою, але доволі складною ціллю, через щільність ППО, може бути 51-й арсенал ГРАУ на схід від Москви під містом Кіржач Владимирської області. Це доволі великий склад загальною площею близько 3,5 кв км. До кордону з Україною — близько 530 км.
Ще один арсенал ГРАУ у Володимирській області — 73-й — поряд із селищами Іваново, Крутово та Есено, який можливо вважати найбільшим, бо він займає площу близько 7 кв км. Також він у проміжку між 2018 та 2021 роком пройшов глобальний ремонт та модернізацію, як і 107-й арсенал. Це може вказувати на те, що у ньому зберігаються не лише багато боєприпасів, а й доволі високовартісні вироби. Він знаходиться за 650 км від кордону з Україною.
Одним з найближчих можливо вважати 67-й арсенал ГРАУ під містом Карачев Брянської області — 114 км. Він знаходиться впритул до 20-тисячного населеного пункту. При цьому станом на 2021 рік на детальних супутникових знімках видно, що частина боєприпасів на цьому складі загальною площею близько 3,5 кв км зберігались просто неба.
Найбільш віддаленим, близько 700 км від лінії фронту, знаходиться 68-й арсенал ГРАУ під містом Моздок у Північній Осетії. Це ще один оновлений склад з площею 2,2 кв км.
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