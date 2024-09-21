Удар Росії по Кривому Рогу — є загиблі

Уночі 21 вересня армія РФ завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг. За попередніми даними, загинули щонайменше троє людей, ще троє поранені, серед яких діти.
Головні тези:
- Рятувальні бригади наразі займаються ліквідацією наслідків російського удару та наданням допомоги постраждалим
- Понад 25 будинків пошкоджено, два знищено, також постраждали: школа, гаражі та автомобілі.
- Усім потерпілим у результаті ракетного удару надається допомога та підтримка від рятувальних служб та міського штабу.
Росія продовжує тероризувати Кривий Ріг
Про ситуацію розповів голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, російські загарбники атакували ракетами житлові квартали у центрі міста.
Олександер Вілкул також зазначив, що наслідок ударів виникли дві пожежі приватних будинків, обидві вночі були локалізовані.
Ще два приватні житлові будинки зруйновано.
Окрім того, наголошується, що постраждали близько 25 приватних будинків, школа, гаражі, легкові автомобілі.
Станом на зараз триває ліквідація наслідків російського удару.
Що відомо про жертв російського удару у Кривому Розі
Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, хлопчику, якого вбили росіяни у Кривому Розі, було 12 років.
Окрім того, наголошується, що ракетний удар обірвав життя й двох жінок — 75 і 79 років.
За словами Лисака, понад два десятки осель пошкоджені, ще 2 — зруйновані. Понівечені й школа, гараж та авто.
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