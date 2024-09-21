Удар Росії по Кривому Рогу — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар Росії по Кривому Рогу — є загиблі

пожежа
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Джерело:  Олександр Вілкул

Уночі 21 вересня армія РФ завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг. За попередніми даними, загинули щонайменше троє людей, ще троє поранені, серед яких діти.

Головні тези:

  • Рятувальні бригади наразі займаються ліквідацією наслідків російського удару та наданням допомоги постраждалим
  • Понад 25 будинків пошкоджено, два знищено, також постраждали: школа, гаражі та автомобілі.
  • Усім потерпілим у результаті ракетного удару надається допомога та підтримка від рятувальних служб та міського штабу.

Росія продовжує тероризувати Кривий Ріг

Про ситуацію розповів голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, російські загарбники атакували ракетами житлові квартали у центрі міста.

На жаль є загиблі — хлопчик 12 років, літні жінки 77 та 79 років. Одна з них була врятована з-під завалів будинку, але померла в автомобілі швидкої. Поранення отримали 17-річний хлопець та чоловіки 31 та 50 років. Вони були доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

Олександер Вілкул також зазначив, що наслідок ударів виникли дві пожежі приватних будинків, обидві вночі були локалізовані.

Ще два приватні житлові будинки зруйновано.

Окрім того, наголошується, що постраждали близько 25 приватних будинків, школа, гаражі, легкові автомобілі.

Станом на зараз триває ліквідація наслідків російського удару.

Розгорнутий міський штаб допомоги за адресою Миколаївське шосе 18, СШ 123 — там можна отримати будматеріали (ОСБ, плівку та інші), написати заяву на матеріальну допомогу від міста. У районі створено бригади, вони будуть проводити поквартирний обхід будинків, щоб уточнити розміри збитків у кожному конкретному випадку. Допомога буде надана всім, хто її потребує.

Олександр Вілкул

Олександр Вілкул

голова Ради оборони Кривого Рогу

Що відомо про жертв російського удару у Кривому Розі

Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, хлопчику, якого вбили росіяни у Кривому Розі, було 12 років.

Окрім того, наголошується, що ракетний удар обірвав життя й двох жінок — 75 і 79 років.

Ще троє людей постраждали. Це 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Зайнялися 2 приватні будинки — пожежі рятувальники приборкали, — йдеться в повідомленні.

За словами Лисака, понад два десятки осель пошкоджені, ще 2 — зруйновані. Понівечені й школа, гараж та авто.

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