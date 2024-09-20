Росія вдарила ракетою по навчальному закладу у Дніпрі. Є поранений

Увечері приблизно о 20:19 у Дніпрі стався вибух, російська авіація поцілила ракетою по одному з місцевих навчальних закладів. Через обстріл РФ поранення отримала одна людина.
Головні тези:
- Російська авіація вдарила ракетою по одному з навчальних закладів у Дніпрі увечері 20 вересня.
- Постраждала будівля, 11 автомобілів понівечені.
- У результаті нападу поранений 19-річний хлопець. Він у стані середньої тяжкості.
Авіація РФ атакувала ракетою Дніпро увечері 20 вересня
Вибух прогримів буквально через хвилину після початку тривоги на загрозу балістики зі сходу.
За попередньою інформацією постраждала одна людина.
У результаті удару постраждав 19-річний хлопець.
Ракета вдарила по будівлі освітнього центру та частково зруйнувала її. Також потрощені 11 автомобілів.
Наслідки удару з’ясовуються, триває обстеження території.
У місцевих пабліках повідомляють, що у багатьох багатоквартирних будинках поруч з навчальним закладом повилітали шибки.
Російська армія обстрілює Дніпропетровщину
ЗС РФ щодня атакують населені пункти області з різного озброєння: ракет, ударних дронів, артилерії та РСЗВ.
Вдень 20 вересня російська армія била по Червоногригорівській, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах та Нікополю. Один чоловік отримав поранення, понівечена інфраструктура в різних населених пунктах.
В ніч на 20 вересня ЗС РФ традиційно запустили «шахеди» по Україні. Один з дронів збили оборонці ПвК «Схід».
Вночі російська армія не обстрілювала громади Дніпропетровщини, проте вже зрання атакували «Градом» Марганець та направила ударний дрон на Нікополь.
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