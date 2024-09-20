Росія вдарила ракетою по навчальному закладу у Дніпрі. Є поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдарила ракетою по навчальному закладу у Дніпрі. Є поранений

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
ракета

Увечері приблизно о 20:19 у Дніпрі стався вибух, російська авіація поцілила ракетою по одному з місцевих навчальних закладів. Через обстріл РФ поранення отримала одна людина. 

Головні тези:

  • Російська авіація вдарила ракетою по одному з навчальних закладів у Дніпрі увечері 20 вересня.
  • Постраждала будівля, 11 автомобілів понівечені.
  • У результаті нападу поранений 19-річний хлопець. Він у стані середньої тяжкості.

Авіація РФ атакувала ракетою Дніпро увечері 20 вересня

Вибух прогримів буквально через хвилину після початку тривоги на загрозу балістики зі сходу. 

За попередньою інформацією постраждала одна людина.

Ворог атакував Дніпро. Попередньо, один постраждалий. Він у стані середньої тяжкості.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

У результаті удару постраждав 19-річний хлопець.

Ракета вдарила по будівлі освітнього центру та частково зруйнувала її. Також потрощені 11 автомобілів.

Наслідки удару з’ясовуються, триває обстеження території.

У місцевих пабліках повідомляють, що у багатьох багатоквартирних будинках поруч з навчальним закладом повилітали шибки.

Російська армія обстрілює Дніпропетровщину

ЗС РФ щодня атакують населені пункти області з різного озброєння: ракет, ударних дронів, артилерії та РСЗВ.

Вдень 20 вересня російська армія била по Червоногригорівській, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах та Нікополю. Один чоловік отримав поранення, понівечена інфраструктура в різних населених пунктах.

В ніч на 20 вересня ЗС РФ традиційно запустили «шахеди» по Україні. Один з дронів збили оборонці ПвК «Схід».  

Вночі російська армія не обстрілювала громади Дніпропетровщини, проте вже зрання атакували «Градом» Марганець та направила ударний дрон на Нікополь.  

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