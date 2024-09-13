Російська армія атакувала артилерією та дронами Дніпропетровщину — є поранені

Армія РФ 13 вересня атакувала декілька громад Дніпропетровської області з застосуванням артилерії та ударних дронів. Через обстріли поранення отримала одна жителька Нікополя і двоє мешканців Марганця.

Російська армія атакувала Дніпропетровщину 13 вересня

Нікополь та Марганець обстріляли з артилерії. Через цей обстріл постраждали троє людей.

У райцентрі побиті 6 багатоквартирних будинків та 5 приватні. Понівечені комунальне підприємство, медцентр, кафе, магазин, автомийка, 17 авто. Зачепило й лінії електропередач. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

У Марганецькій громаді після обстрілу армією РФ також пошкоджені ЛЕП. Є багато пошкоджень, постраждали чотири приватних будинки, підприємство.

Зафіксовані руйнування у гаражному кооперативі у Марганецькій громаді, пошкоджено чотири машини та мотоцикл.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини армією РФ 13 вересня

Вибухи 13 вересня чули також жителі Покровської, Червоногригорівської та Мирівської громад. Через обстріли армії РФ зазнали руйнувань інфраструктура, магазин та автомобіль.

Загалом цілили росіяни по Нікопольщині двадцять разів. Важкою артилерією та дронами-камікадзе. Скинули й боєприпас з БпЛА, — написав Лисак. Поширити

Армія РФ майже щодня обстрілює Дніпропетровську область

Окупаційні війська після початку повномасштабної війни проти України захопили Енергодар Запорізької області. Напроти цього міста через річку Дніпро знаходиться Нікополь.

Російська армія з артилерії майже щодня обстрілює Нікопольську та Марнанецьку громади. Озброєння вони розміщують на території Запорізької АЕС, щоб ЗСУ не стріляли у відповідь.

Дніпро та Кривий Ріг знаходяться далі, тому їх російська армія атакує ракетами та «шахедами».