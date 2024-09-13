Российская армия атаковала артиллерией и дронами Днепропетровщину — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российская армия атаковала артиллерией и дронами Днепропетровщину — есть раненые

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
обстрел
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Армия РФ 13 сентября атаковала несколько общин Днепропетровской области с применением артиллерии и ударных дронов. Из-за обстрелов ранения получили одна жительница Никополя и двое жителей Марганца.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала Днепропетровщину 13 сентября артиллерией и дронами.
  • В результате обстрелов пострадали жители Никополя и Марганца, а также инфраструктура региона.
  • После атаки были зафиксированы повреждения домов, автомобилей, коммунальных предприятий и ЛЭП.
  • Армия РФ почти ежедневно обстреливает общины Днепропетровской области и наносит ущерб гражданскому населению.

Российская армия атаковала Днепропетровщину 13 сентября

Никополь и Марганец обстреляли из артиллерии. Из-за этого обстрела пострадали три человека.

В райцентре побиты 6 многоквартирных домов и 5 частных. Изуродованы коммунальное предприятие, медцентр, кафе, магазин, автомойка, 17 авто. Задело и линии электропередач.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

В Марганецкой общине после обстрела армией РФ также повреждены ЛЭП. Также пострадали четыре частных дома, предприятие.

Зафиксированы разрушения в гаражном кооперативе в Марганецкой общине, повреждены четыре машины и мотоцикл.

Последствия обстрелов Днепропетровщины армией РФ 13 сентября

Взрывы 13 сентября слышали также жители Покровской, Красногригорьевской и Мировской общин. Из-за обстрелов армии РФ повреждены инфраструктура, магазин и автомобиль.

В общем, целили россияне по Никопольщине двадцать раз. Тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе. Сбросили и боеприпас с БПЛА, — написал Лысак.

Армия РФ почти каждый день обстреливает Днепропетровскую область

Оккупационные войска после начала полномасштабной войны против Украины захватили Энергодар Запорожской области. Напротив этого города через реку Днепр находится Никополь.

Российская армия из артиллерии почти ежедневно обстреливает Никопольскую и Марнанецкую общины. Вооружение они размещают на территории Запорожской АЭС, чтобы ВСУ не стреляли в ответ.

Днепр и Кривой Рог находятся дальше, поэтому их российская армия атакует ракетами и “шахедами”.

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