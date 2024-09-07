Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Днепропетровщину — есть погибшая и раненая
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Днепропетровщину — есть погибшая и раненая

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Никопольский район
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Одна женщина погибла, еще одна пострадала в результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровщины днем 7 сентября.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровщины, что привело к гибели одной женщины и ранению другой.
  • Из-за артиллерийских обстрелов произошли разрушения частных домов и возгорания хозяйственных построек.
  • Российский дрон-разведчик был обнаружен и уничтожен ПВО, что помогло предотвратить дополнительные потери.

Россия атаковала Никопольский район

На Мировскую и Марганецкую громады на Никопольщине сегодня враг направил тяжелую артиллерию. В Марганецкой громаде убил 76-летнюю женщину. Соболезнование родным... Еще одна местная 60 лет пострадала. В общей сложности в населенных пунктах этих общин произошло несколько возгораний. Горел сухостой. Изуродованы три частных дома и забор. Погибли корова и десяток гусей.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он добавил, что по самому Никополю россияне избивали беспилотниками. Повредили инфраструктуру и хозяйственное сооружение. Прошло без жертв.

Днем в области работала ПВО. Наши защитники неба уничтожили вражеский дрон-разведчик.

Россия обстреляла Никополь из артиллерии

Из-за вражеского артобстрела в Никополе пострадали две женщины. Состояние 84-летней женщины врачи оценивают как тяжелое. Делают все возможное, чтобы спасти. За медицинской помощью обратилась и 59-летняя жительница.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

По его словам, враг выпустил по городу полдесятка снарядов. Из-за этого занялись двухэтажное частное здание и хозяйственное сооружение. Есть другие разрушения.

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Категория
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Дата публикации
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Категория
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Категория
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Дата публикации
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