Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Днепропетровщину — есть погибшая и раненая

Россия атаковала Никопольский район

На Мировскую и Марганецкую громады на Никопольщине сегодня враг направил тяжелую артиллерию. В Марганецкой громаде убил 76-летнюю женщину. Соболезнование родным... Еще одна местная 60 лет пострадала. В общей сложности в населенных пунктах этих общин произошло несколько возгораний. Горел сухостой. Изуродованы три частных дома и забор. Погибли корова и десяток гусей. Поделиться

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он добавил, что по самому Никополю россияне избивали беспилотниками. Повредили инфраструктуру и хозяйственное сооружение. Прошло без жертв.

Днем в области работала ПВО. Наши защитники неба уничтожили вражеский дрон-разведчик.

Россия обстреляла Никополь из артиллерии

Из-за вражеского артобстрела в Никополе пострадали две женщины. Состояние 84-летней женщины врачи оценивают как тяжелое. Делают все возможное, чтобы спасти. За медицинской помощью обратилась и 59-летняя жительница.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.