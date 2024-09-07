Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Днепропетровщину — есть погибшая и раненая

Одна женщина погибла, еще одна пострадала в результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровщины днем 7 сентября.
Главные тезисы
- Российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровщины, что привело к гибели одной женщины и ранению другой.
- Из-за артиллерийских обстрелов произошли разрушения частных домов и возгорания хозяйственных построек.
- Российский дрон-разведчик был обнаружен и уничтожен ПВО, что помогло предотвратить дополнительные потери.
Россия атаковала Никопольский район
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Он добавил, что по самому Никополю россияне избивали беспилотниками. Повредили инфраструктуру и хозяйственное сооружение. Прошло без жертв.
Днем в области работала ПВО. Наши защитники неба уничтожили вражеский дрон-разведчик.
Россия обстреляла Никополь из артиллерии
Из-за вражеского артобстрела в Никополе пострадали две женщины. Состояние 84-летней женщины врачи оценивают как тяжелое. Делают все возможное, чтобы спасти. За медицинской помощью обратилась и 59-летняя жительница.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
По его словам, враг выпустил по городу полдесятка снарядов. Из-за этого занялись двухэтажное частное здание и хозяйственное сооружение. Есть другие разрушения.
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