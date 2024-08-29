Армия РФ обстреляла Никополь. Погиб человек, еще 5 пострадали

Российские военные 29 августа атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате атаки один человек погиб и еще пятеро получили ранения.
Главные тезисы
- Армия РФ обстреляла Никополь, погиб один человек, еще 5 пострадали.
- Президент Украины выразил обеспокоенность российским присутствием на Запорожской АЭС.
- Российские военные использовали артиллерию для атаки Никополя, повредив городскую инфраструктуру.
- Украина гарантировала высокий уровень безопасности ядерных объектов, что под угрозой из-за российского контроля на ЗАЭС.
- Необходимо вернуть ЗАЭС под украинский контроль для обеспечения радиационной безопасности региона и мира в целом.
Россия в очередной раз атаковала Никополь
Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, в Никополе погибла 42-летняя женщина. Россияне убили ее, обстреляв город из артиллерии.
Еще пять человек ранены. Женщины 19 и 59 лет. И мужчины 30, 60 и 74 лет.
Глава ОВА также добавил, что оккупанты в городе повредили торговый центр, многоэтажки, хозяйственные постройки, авто, газопровод.
РФ использует ЗАЭС для обстрелов Никополя и размещения техники
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия использует территорию ЗАЭС как площадку для ударов по Никополю и другим общинам рядом, хранит военную технику и боеприпасы на территории ЗАЭС.
По словам президента, в течение десятилетий Украина гарантировала самый высокий уровень безопасности ядерных объектов.
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