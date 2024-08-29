Армия РФ обстреляла Никополь. Погиб человек, еще 5 пострадали
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Никополь. Погиб человек, еще 5 пострадали

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Армия РФ обстреляла Никополь. Погиб человек, еще 5 пострадали
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Российские военные 29 августа атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате атаки один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

Главные тезисы

  • Армия РФ обстреляла Никополь, погиб один человек, еще 5 пострадали.
  • Президент Украины выразил обеспокоенность российским присутствием на Запорожской АЭС.
  • Российские военные использовали артиллерию для атаки Никополя, повредив городскую инфраструктуру.
  • Украина гарантировала высокий уровень безопасности ядерных объектов, что под угрозой из-за российского контроля на ЗАЭС.
  • Необходимо вернуть ЗАЭС под украинский контроль для обеспечения радиационной безопасности региона и мира в целом.

Россия в очередной раз атаковала Никополь

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, в Никополе погибла 42-летняя женщина. Россияне убили ее, обстреляв город из артиллерии.

Еще пять человек ранены. Женщины 19 и 59 лет. И мужчины 30, 60 и 74 лет.

Глава ОВА также добавил, что оккупанты в городе повредили торговый центр, многоэтажки, хозяйственные постройки, авто, газопровод.

РФ использует ЗАЭС для обстрелов Никополя и размещения техники

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия использует территорию ЗАЭС как площадку для ударов по Никополю и другим общинам рядом, хранит военную технику и боеприпасы на территории ЗАЭС.

Только возвращение станции под украинский контроль будет означать полное соблюдение всех норм безопасности и вообще возвращение ситуации вокруг ЗАЭС к нормальности, подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента, в течение десятилетий Украина гарантировала самый высокий уровень безопасности ядерных объектов.

Так будет и дальше, но для этого должно прекратиться российское присутствие на ЗАЭС. Уже более двух лет оккупанты контролируют крупнейшую в Европе атомную станцию — Запорожскую АЭС. И неизменно российское присутствие означает фундаментальную угрозу радиационной безопасности нашей страны, всей Европы и мира, отметил Владимир Зеленский.

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