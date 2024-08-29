Армия РФ обстреляла Никополь. Погиб человек, еще 5 пострадали

Российские военные 29 августа атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате атаки один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

Россия в очередной раз атаковала Никополь

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, в Никополе погибла 42-летняя женщина. Россияне убили ее, обстреляв город из артиллерии.

Еще пять человек ранены. Женщины 19 и 59 лет. И мужчины 30, 60 и 74 лет.

Глава ОВА также добавил, что оккупанты в городе повредили торговый центр, многоэтажки, хозяйственные постройки, авто, газопровод.

РФ использует ЗАЭС для обстрелов Никополя и размещения техники

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия использует территорию ЗАЭС как площадку для ударов по Никополю и другим общинам рядом, хранит военную технику и боеприпасы на территории ЗАЭС.

Только возвращение станции под украинский контроль будет означать полное соблюдение всех норм безопасности и вообще возвращение ситуации вокруг ЗАЭС к нормальности, подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

По словам президента, в течение десятилетий Украина гарантировала самый высокий уровень безопасности ядерных объектов.