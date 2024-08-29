Армія РФ обстріляла Нікополь. Загинула людина, ще 5 постраждали

Російські військові 29 серпня атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки одна людина загинула та ще п’ятеро дістали поранення.

Росія вкотре атакувала Нікополь

Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, у Нікополі загинула 42-річна жінка. Росіяни вбили її, обстрілявши місто з артилерії.

Ще п’ятеро людей поранені. Жінки 19 і 59 років. І чоловіки 30, 60 і 74 років.

Голова ОВА також додав, що окупанти у місті пошкодили торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін.

РФ використовує ЗАЕС для обстрілів Нікополя та розміщення техніки

За словами президента України Володимира Зеленського, Росія використовує територію ЗАЕС як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає військову техніку та боєприпаси на території ЗАЕС.

Тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки і загалом повернення ситуації навколо ЗАЕС до нормальності, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

За словами президента, протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів.