Армія РФ обстріляла Нікополь. Загинула людина, ще 5 постраждали

Російські військові 29 серпня атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки одна людина загинула та ще п’ятеро дістали поранення.
Головні тези:
- Армія РФ обстріляла Нікополь, що спричинило загибель однієї людини та поранення ще п'ятеро.
- Російські війська використовують ЗАЕС як базу для обстрілу Нікополя та розміщення військової техніки.
- Повернення контролю над ЗАЕС Україною є важливою умовою для забезпечення безпеки у регіоні.
Росія вкотре атакувала Нікополь
Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, у Нікополі загинула 42-річна жінка. Росіяни вбили її, обстрілявши місто з артилерії.
Ще п’ятеро людей поранені. Жінки 19 і 59 років. І чоловіки 30, 60 і 74 років.
Голова ОВА також додав, що окупанти у місті пошкодили торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін.
РФ використовує ЗАЕС для обстрілів Нікополя та розміщення техніки
За словами президента України Володимира Зеленського, Росія використовує територію ЗАЕС як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає військову техніку та боєприпаси на території ЗАЕС.
За словами президента, протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів.
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