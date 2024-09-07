Російські окупанти обстріляли з артилерії Дніпропетровщину — є загибла та поранена

Росія атакувала Нікопольський район

На Мирівську та Марганецьку громади, що на Нікопольщині, сьогодні ворог скерував важку артилерію. У Марганецькій громаді — вбив 76-річну жінку. Співчуття рідним... Ще одна місцева 60 років постраждала. Загалом у населених пунктах цих громад сталося декілька займань. Горів сухостій. Понівечені три приватні будинки та паркан. Загинули корова та десяток гусей. Поширити

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він додав, що по самому Нікополю росіяни били безпілотниками. Пошкодили інфраструктуру та господарську споруду. Минулося без жертв.

Удень в області працювала ППО. Наші оборонці неба знищили ворожий дрон-розвідник.

Росія обстріляла Нікополь з артилерії

Через ворожий артобстріл у Нікополі постраждали дві жінки. Стан 84-річної жінки лікарі оцінюють як тяжкий. Роблять все можливе, аби врятувати. По медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.