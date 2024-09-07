Російські окупанти обстріляли з артилерії Дніпропетровщину — є загибла та поранена

Одна жінка загинула, ще одна постраждала внаслідок російського обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини вдень 7 вересня.
Головні тези:
- Російські окупанти обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровщини, що призвело до загибелі однієї жінки та поранення іншої.
- Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила про руйнування приватних будинків та займання господарських споруд через артилерійські обстріли.
- Російські окупанти випустили кілька артилерійських снарядів по місту Нікополь, що призвело до руйнування будинків та поранення місцевих жителів.
Росія атакувала Нікопольський район
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Він додав, що по самому Нікополю росіяни били безпілотниками. Пошкодили інфраструктуру та господарську споруду. Минулося без жертв.
Удень в області працювала ППО. Наші оборонці неба знищили ворожий дрон-розвідник.
Росія обстріляла Нікополь з артилерії
Через ворожий артобстріл у Нікополі постраждали дві жінки. Стан 84-річної жінки лікарі оцінюють як тяжкий. Роблять все можливе, аби врятувати. По медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, ворог випустив по місту з пів десятка снарядів. Через це зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Є інші руйнування.
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