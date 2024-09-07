Російські окупанти обстріляли з артилерії Дніпропетровщину — є загибла та поранена
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти обстріляли з артилерії Дніпропетровщину — є загибла та поранена

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікопольський район
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Одна жінка загинула, ще одна постраждала внаслідок російського обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини вдень 7 вересня.

Головні тези:

  • Російські окупанти обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровщини, що призвело до загибелі однієї жінки та поранення іншої.
  • Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила про руйнування приватних будинків та займання господарських споруд через артилерійські обстріли.
  • Російські окупанти випустили кілька артилерійських снарядів по місту Нікополь, що призвело до руйнування будинків та поранення місцевих жителів.

Росія атакувала Нікопольський район

На Мирівську та Марганецьку громади, що на Нікопольщині, сьогодні ворог скерував важку артилерію. У Марганецькій громаді — вбив 76-річну жінку. Співчуття рідним... Ще одна місцева 60 років постраждала. Загалом у населених пунктах цих громад сталося декілька займань. Горів сухостій. Понівечені три приватні будинки та паркан. Загинули корова та десяток гусей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він додав, що по самому Нікополю росіяни били безпілотниками. Пошкодили інфраструктуру та господарську споруду. Минулося без жертв.

Удень в області працювала ППО. Наші оборонці неба знищили ворожий дрон-розвідник.

Росія обстріляла Нікополь з артилерії

Через ворожий артобстріл у Нікополі постраждали дві жінки. Стан 84-річної жінки лікарі оцінюють як тяжкий. Роблять все можливе, аби врятувати. По медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог випустив по місту з пів десятка снарядів. Через це зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Є інші руйнування.

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Категорія
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Дата публікації
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Армія РФ обстріляла з артилерії Нікополь. Загинуло дві жінки
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Армія РФ обстріляла з артилерії Нікополь. Загинуло дві жінки
Категорія
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Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Армія РФ обстріляла Нікополь. Загинула людина, ще 5 постраждали
Категорія
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Дата публікації
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Армія РФ обстріляла з артилерії Нікополь — є поранені
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь

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