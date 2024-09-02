Армія РФ обстріляла з артилерії Нікополь — є поранені

Російські війська 2 вересня обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки, виникла пожежа у приватному будинку та господарській споруді.

Росія обстріляла Нікополь з артилерії

Через ворожий артобстріл у Нікополі постраждали дві жінки. Стан 84-річної лікарі оцінюють як тяжкий. Роблять все можливе, аби врятувати. По медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог випустив по місту з пів десятка снарядів. Через це зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Є інші руйнування.

Росія вчергове атакувала Нікополь

Російські військові 29 серпня атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки одна людина загинула та ще п’ятеро дістали поранення.

Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, у Нікополі загинула 42-річна жінка. Росіяни вбили її, обстрілявши місто з артилерії.

Ще п’ятеро людей поранені. Жінки 19 і 59 років. І чоловіки 30, 60 і 74 років. Поширити

Голова ОВА також додав, що окупанти у місті пошкодили торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін.