Армія РФ обстріляла з артилерії Нікополь — є поранені

Російські війська 2 вересня обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві жінки, виникла пожежа у приватному будинку та господарській споруді.
Головні тези:
- Російські війська обстріляли Нікополь з артилерії, в результаті чого постраждали дві жінки та спричинились значні матеріальні збитки.
- У результаті атаки 84-річна жінка перебуває в лікарні у важкому стані, а ще одна людина звернулася за медичною допомогою.
- Окрім поранених громадян, артилерійський обстріл Росією призвів до пошкоджень житлових та комерційних об'єктів у місті.
Росія обстріляла Нікополь з артилерії
Через ворожий артобстріл у Нікополі постраждали дві жінки. Стан 84-річної лікарі оцінюють як тяжкий. Роблять все можливе, аби врятувати. По медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, ворог випустив по місту з пів десятка снарядів. Через це зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Є інші руйнування.
Росія вчергове атакувала Нікополь
Російські військові 29 серпня атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки одна людина загинула та ще п’ятеро дістали поранення.
Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, у Нікополі загинула 42-річна жінка. Росіяни вбили її, обстрілявши місто з артилерії.
Голова ОВА також додав, що окупанти у місті пошкодили торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін.
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