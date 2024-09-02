Армия РФ обстреляла из артиллерии Никополь — есть раненые

Российские войска 2 сентября обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали две женщины, возник пожар в частном доме и хозяйственной постройке.
Главные тезисы
- Армия РФ обстреляла Никополь, разрушения в городе.
- В результате вражеских атак пострадали две женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии.
- Учащающиеся артобстрелы Никополя Россией создают угрозу для жизни и безопасности мирного населения, требуется реагирование международного сообщества.
Россия обстреляла Никополь из артиллерии
Из-за вражеского артобстрела в Никополе пострадали две женщины. Состояние 84-летней врачи оценивают как тяжелое. Делают все возможное, чтобы спасти. За медицинской помощью обратилась и 59-летняя жительница.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
По его словам, враг выпустил по городу полдесятка снарядов. Из-за этого занялись двухэтажное частное здание и хозяйственное сооружение. Есть другие разрушения.
Россия в очередной раз атаковала Никополь
Российские военные 29 августа атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате атаки один человек погиб и еще пятеро получили ранения.
Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, в Никополе погибла 42-летняя женщина. Россияне убили ее, обстреляв город из артиллерии.
Глава ОВА также добавил, что оккупанты в городе повредили торговый центр, многоэтажки, хозяйственные постройки, авто, газопровод.
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