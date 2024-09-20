Россия ударила ракетой по учебному заведению в Днепре. Есть раненый
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила ракетой по учебному заведению в Днепре. Есть раненый

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
ракета
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Вечером примерно в 20:19 в Днепре произошел взрыв, российская авиация попала ракетой по одному из местных учебных заведений. Из-за обстрела РФ ранения получил один человек.

Главные тезисы

  • Российская авиация ударила ракетой по одному из учебных заведений в Днепре вечером 20 сентября.
  • Пострадало здание, 11 автомобилей повреждены.
  • В результате атаки ранен 19-летний парень. Он находится в состоянии средней тяжести.

Авиация РФ атаковала ракетой Днепр вечером 20 сентября

Взрыв прогремел через минуту после начала тревоги на угрозу баллистики с востока.

По предварительной информации, пострадал один человек.

Враг атаковал Днепр. Предварительно, один пострадавший. Он находится в состоянии средней тяжести.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Начальник Днепропетровской ОВА

В результате удара пострадал 19-летний молодой человек.

Ракета ударила по зданию образовательного центра и частично разрушила его. Также разбиты 11 автомобилей.

Последствия удара выясняются, идет обследование территории.

В местных пабликах сообщают, что во многих многоквартирных домах рядом с учебным заведением вылетели окна.

Российская армия обстреливает Днепропетровщину

ВС РФ ежедневно атакуют населенные пункты области из разного вооружения: ракет, ударных дронов, артиллерии и РСЗО.

Днем 20 сентября российская армия била по Красногригоревской, Покровской, Мировской, Марганецкой общинам и Никополю. Один человек получил ранения, повреждена инфраструктура в разных населенных пунктах.

В ночь на 20 сентября ВС РФ традиционно запустили "шахеды" по Украине. Один из дронов сбили защитники ПвК «Восток».

Ночью российская армия не обстреливала общину Днепропетровщины, однако уже с утра атаковали «Градом» Марганец и направила ударный дрон на Никополь.

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