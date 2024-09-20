Россия ударила ракетой по учебному заведению в Днепре. Есть раненый

Вечером примерно в 20:19 в Днепре произошел взрыв, российская авиация попала ракетой по одному из местных учебных заведений. Из-за обстрела РФ ранения получил один человек.
Главные тезисы
- Российская авиация ударила ракетой по одному из учебных заведений в Днепре вечером 20 сентября.
- Пострадало здание, 11 автомобилей повреждены.
- В результате атаки ранен 19-летний парень. Он находится в состоянии средней тяжести.
Авиация РФ атаковала ракетой Днепр вечером 20 сентября
Взрыв прогремел через минуту после начала тревоги на угрозу баллистики с востока.
По предварительной информации, пострадал один человек.
В результате удара пострадал 19-летний молодой человек.
Ракета ударила по зданию образовательного центра и частично разрушила его. Также разбиты 11 автомобилей.
Последствия удара выясняются, идет обследование территории.
В местных пабликах сообщают, что во многих многоквартирных домах рядом с учебным заведением вылетели окна.
Российская армия обстреливает Днепропетровщину
ВС РФ ежедневно атакуют населенные пункты области из разного вооружения: ракет, ударных дронов, артиллерии и РСЗО.
Днем 20 сентября российская армия била по Красногригоревской, Покровской, Мировской, Марганецкой общинам и Никополю. Один человек получил ранения, повреждена инфраструктура в разных населенных пунктах.
В ночь на 20 сентября ВС РФ традиционно запустили "шахеды" по Украине. Один из дронов сбили защитники ПвК «Восток».
Ночью российская армия не обстреливала общину Днепропетровщины, однако уже с утра атаковали «Градом» Марганец и направила ударный дрон на Никополь.
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