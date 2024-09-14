Воздушные силы ВСУ сбили российскую ракету на Днепропетровщине

Бойцы ПВК "Восход" вечером 14 сентября уничтожили в небе над Днепропетровской областью российскую крылатую ракету.

ПВО Украины уничтожило крылатую ракету под Павлоградом

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак в 22.01.

ПВО на страже нашей безопасности. Уничтожили в области крылатую ракету. Поделиться

Как сообщалось, около 21:00 в Павлограде на Днепропетровщине во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Атака РФ на Украину 14 сентября

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 14 сентября 2024 года армия РФ в очередной раз запустила ударные БПЛА типа Shahed.

В целом удалось обнаружить и осуществить сопровождение 76 «шахедов» по направлениям Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым.

Чтобы отразить новую атаку врага, Украина привлекла: авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Благодаря их слаженной работе удалось уничтожить 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей.