Воздушные силы ВСУ сбили российскую ракету на Днепропетровщине
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ сбили российскую ракету на Днепропетровщине

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
ракета
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Бойцы ПВК "Восход" вечером 14 сентября уничтожили в небе над Днепропетровской областью российскую крылатую ракету.

Главные тезисы

  • Бойцы ПВК Восход проявили готовность отстаивать Украину, сбив российскую ракету на Днепропетровщине.
  • Украинская ПВО активно действовала против атаки РФ, уничтожив 72 вражеских ударных БПЛА в различных регионах страны.
  • Сбитая ракета на Днепропетровщине стала еще одной победой для Украины в борьбе за свою независимость.

ПВО Украины уничтожило крылатую ракету под Павлоградом

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак в 22.01.

ПВО на страже нашей безопасности. Уничтожили в области крылатую ракету.

Как сообщалось, около 21:00 в Павлограде на Днепропетровщине во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Атака РФ на Украину 14 сентября

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 14 сентября 2024 года армия РФ в очередной раз запустила ударные БПЛА типа Shahed.

В целом удалось обнаружить и осуществить сопровождение 76 «шахедов» по направлениям Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым.

Чтобы отразить новую атаку врага, Украина привлекла: авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Благодаря их слаженной работе удалось уничтожить 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей.

Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны на территории Украины, еще два — вернулись в Россию! Итого — к победе!

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