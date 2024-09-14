Воздушные силы ВСУ сбили российскую ракету на Днепропетровщине

Бойцы ПВК "Восход" вечером 14 сентября уничтожили в небе над Днепропетровской областью российскую крылатую ракету.
Главные тезисы
- Бойцы ПВК Восход проявили готовность отстаивать Украину, сбив российскую ракету на Днепропетровщине.
- Украинская ПВО активно действовала против атаки РФ, уничтожив 72 вражеских ударных БПЛА в различных регионах страны.
- Сбитая ракета на Днепропетровщине стала еще одной победой для Украины в борьбе за свою независимость.
ПВО Украины уничтожило крылатую ракету под Павлоградом
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак в 22.01.
Как сообщалось, около 21:00 в Павлограде на Днепропетровщине во время воздушной тревоги раздался взрыв.
Атака РФ на Украину 14 сентября
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 14 сентября 2024 года армия РФ в очередной раз запустила ударные БПЛА типа Shahed.
В целом удалось обнаружить и осуществить сопровождение 76 «шахедов» по направлениям Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым.
Чтобы отразить новую атаку врага, Украина привлекла: авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Благодаря их слаженной работе удалось уничтожить 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-