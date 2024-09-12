Силы ПВО уничтожили 44 "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 44 "шахеда" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО уничтожили 44 "шахеда" во время атаки РФ на Украину
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12 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 69 воздушных целей. Силы ПВО Украины уничтожили 44 ударных БПЛА.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины предотвратили атаку РФ, сбив 44 ударных БПЛА и заставив вражеские ракеты не достичь целей.
  • 12 сентября произошла массированная атака РФ на Украину, в результате которой пострадал город Конотоп.
  • Городской голова Конотопа сообщил о разрушениях инфраструктуры и пострадавших в результате удара по объектам энергетики и гражданской инфраструктуре.
  • Благодаря активному противодействию украинских сил обороны, удалось предотвратить более серьезные последствия российской атаки.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, в ночь на 12 сентября 2024 радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 69 средств воздушного нападения противника.

Оккупанты ударили по Черниговщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Брянской области, двумя крылатыми ракетами Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 (с воздушного пространства над акваторией Черного моря) в направлении острова Змеиный), 64 ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков: Курск, Ейск — РФ., Чауда — Крым).

В результате противовоздушного боя сбиты 44 ударных БпЛА. Три вражеских беспилотника улетели обратно в Россию, еще четыре — локационно потерянные на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала).

Благодаря активному противодействию Сил обороны, большинство вражеских ракет не достигло желаемых целей. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.

РФ атаковала Конотоп в Сумской области

Как сообщил Конотопа городской голова Артем Семенихин, произошло несколько "прилетов", враг поразил инфраструктуру нашего города. В городе сейчас отсутствует свет.

Враг нанес удар, в частности по центру города, по жилой застройке. Надеюсь, что мы смогли увезти всех жильцов из дома. Сейчас запускаем резервные источники питания для того, чтобы обеспечить сеть водой, потому что не хватает воды для тушения пожаров.

Позже мэр Конотопа сообщил, что в городе приступают к работе "Пункты несокрушимости".

Впоследствии стало известно, что в результате российского удара по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопа 13 человек получили ранения.

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