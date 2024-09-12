Силы ПВО уничтожили 44 "шахеда" во время атаки РФ на Украину

12 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 69 воздушных целей. Силы ПВО Украины уничтожили 44 ударных БПЛА.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины предотвратили атаку РФ, сбив 44 ударных БПЛА и заставив вражеские ракеты не достичь целей.
- 12 сентября произошла массированная атака РФ на Украину, в результате которой пострадал город Конотоп.
- Городской голова Конотопа сообщил о разрушениях инфраструктуры и пострадавших в результате удара по объектам энергетики и гражданской инфраструктуре.
- Благодаря активному противодействию украинских сил обороны, удалось предотвратить более серьезные последствия российской атаки.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечается, в ночь на 12 сентября 2024 радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 69 средств воздушного нападения противника.
Оккупанты ударили по Черниговщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Брянской области, двумя крылатыми ракетами Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 (с воздушного пространства над акваторией Черного моря) в направлении острова Змеиный), 64 ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков: Курск, Ейск — РФ., Чауда — Крым).
В результате противовоздушного боя сбиты 44 ударных БпЛА. Три вражеских беспилотника улетели обратно в Россию, еще четыре — локационно потерянные на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала).
РФ атаковала Конотоп в Сумской области
Как сообщил Конотопа городской голова Артем Семенихин, произошло несколько "прилетов", враг поразил инфраструктуру нашего города. В городе сейчас отсутствует свет.
Позже мэр Конотопа сообщил, что в городе приступают к работе "Пункты несокрушимости".
Впоследствии стало известно, что в результате российского удара по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопа 13 человек получили ранения.
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