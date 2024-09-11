Силы ПВО сбили 20 дронов во время новой атаки РФ на Украину

Ночью 11 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали мирные украинские города и села дронами и ракетами. Большинство вражеских целей удалось уничтожить.
Главные тезисы
- Российские оккупанты совершили новую атаку на Украину 11 сентября, используя дроны и ракеты.
- Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны Украины было уничтожено 20 российских дронов.
- Еще 5 вражеских беспилотников локационно потеряны
Атака РФ на Украину 11 сентября — что известно
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, ночью было обнаружено и осуществлено сопровождение 34-х средств воздушного нападения России.
Для нового удара противник использовал:
одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Краснодарского края — РФ,
две зенитные управляемые ракеты С-300 из оккупированной Донбасса,
шесть противорадиолокационных ракет Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный,
25 ударных БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Курск, Ейск — РФ., Чауда — Крым).
Чтобы отразить новое воздушное нападение врага, Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны.
Благодаря их слаженной работе удалось успешно уничтожить 20 российских дронов, а еще 5 вражеских беспилотников локационно потеряны на территории Украины.
Как отмечают Воздушные Силы ВСУ, пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Армия РФ продолжает терроризировать Харьковскую и Донецкую области
На Харьковском направлении российские оккупанты один раз атаковал неподалеку от Волчанска, там до сих пор продолжается бой.
11 сентября 04:50 в Купянске после танковых обстрелов армии РФ вспыхнул бывший дом культуры.
За прошедшие сутки, 10 сентября, россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Гнатовке.
Еще 3 человека в области за сутки получили ранения.
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