Силы ПВО сбили 20 дронов во время новой атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 20 дронов во время новой атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Ночью 11 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали мирные украинские города и села дронами и ракетами. Большинство вражеских целей удалось уничтожить.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты совершили новую атаку на Украину 11 сентября, используя дроны и ракеты.
  • Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны Украины было уничтожено 20 российских дронов.
  • Еще 5 вражеских беспилотников локационно потеряны

Атака РФ на Украину 11 сентября — что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, ночью было обнаружено и осуществлено сопровождение 34-х средств воздушного нападения России.

Для нового удара противник использовал:

  • одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Краснодарского края — РФ,

  • две зенитные управляемые ракеты С-300 из оккупированной Донбасса,

  • шесть противорадиолокационных ракет Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный,

  • 25 ударных БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Курск, Ейск — РФ., Чауда — Крым).

Чтобы отразить новое воздушное нападение врага, Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны.

Благодаря их слаженной работе удалось успешно уничтожить 20 российских дронов, а еще 5 вражеских беспилотников локационно потеряны на территории Украины.

Как отмечают Воздушные Силы ВСУ, пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях. Вместе — к победе! — сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/kpszsu

Армия РФ продолжает терроризировать Харьковскую и Донецкую области

На Харьковском направлении российские оккупанты один раз атаковал неподалеку от Волчанска, там до сих пор продолжается бой.

На Купянском направлении противник в течение дня 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки. Десять атак отбиты Силами обороны. Бои продолжаются в районе Лозовой.

11 сентября 04:50 в Купянске после танковых обстрелов армии РФ вспыхнул бывший дом культуры.

За прошедшие сутки, 10 сентября, россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Гнатовке.

Еще 3 человека в области за сутки получили ранения.

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