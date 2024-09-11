Силы ПВО сбили 20 дронов во время новой атаки РФ на Украину

Ночью 11 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали мирные украинские города и села дронами и ракетами. Большинство вражеских целей удалось уничтожить.

Атака РФ на Украину 11 сентября — что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, ночью было обнаружено и осуществлено сопровождение 34-х средств воздушного нападения России.

Для нового удара противник использовал:

одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Краснодарского края — РФ,

две зенитные управляемые ракеты С-300 из оккупированной Донбасса,

шесть противорадиолокационных ракет Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный,

25 ударных БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Курск, Ейск — РФ., Чауда — Крым).

Чтобы отразить новое воздушное нападение врага, Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны.

Благодаря их слаженной работе удалось успешно уничтожить 20 российских дронов, а еще 5 вражеских беспилотников локационно потеряны на территории Украины.

Как отмечают Воздушные Силы ВСУ, пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях. Вместе — к победе! — сказано в сообщении. Поделиться

Фото: facebook.com/kpszsu

Армия РФ продолжает терроризировать Харьковскую и Донецкую области

На Харьковском направлении российские оккупанты один раз атаковал неподалеку от Волчанска, там до сих пор продолжается бой.

На Купянском направлении противник в течение дня 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки. Десять атак отбиты Силами обороны. Бои продолжаются в районе Лозовой. Поделиться

11 сентября 04:50 в Купянске после танковых обстрелов армии РФ вспыхнул бывший дом культуры.

За прошедшие сутки, 10 сентября, россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Гнатовке.

Еще 3 человека в области за сутки получили ранения.