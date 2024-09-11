Минус 1100 солдат и 56 артсистем. Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 628 930 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат Российской Федерации.
- За сутки уничтожено 1140 российских захватчиков и 56 артиллерийских систем.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 628 930 военных.
- Генштаб фиксирует 131 боевое столкновение за сутки на различных направлениях фронта.
- Украинские войска успешно останавливают штурмовые действия противника и удерживают оборону по всем направлениям.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8642 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 16 938 (+13) ед;
артиллерийских систем — 17 936 (+56) ед;
РСЗО — 1182 (+2) ед;
средства ПВО — 943 (+1) ед;
самолетов — 368 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 990 (+57) ед;
крылатых ракет — 2591 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 24 388 (+58) ед;
специальной техники — 3059 (+6) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 131 боевых столкновений.
На Купянском направлении произошло 13 вражеских атак. Силы обороны остановили штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки.
На Лиманском направлении наши войска отражали 20 штурмовых действий окупантов в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского.
На Северском направлении Силами обороны отражены девять атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак. Усилия сосредотачивал в районах Дачного, Торецкого и Нелиповки.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Украинской и Красногоровки. В общей сложности враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.
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