Минус 1100 солдат и 56 артсистем. Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

На Купянском направлении произошло 13 вражеских атак. Силы обороны остановили штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 20 штурмовых действий окупантов в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силами обороны отражены девять атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак. Усилия сосредотачивал в районах Дачного, Торецкого и Нелиповки.