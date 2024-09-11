Минус 1100 солдат и 56 артсистем. Генштаб назвал потери армии РФ за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

Минус 1100 солдат и 56 артсистем. Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Генштаб ВСУ
Минус 1100 солдат и 56 артсистем. Генштаб назвал потери армии РФ за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 628 930 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат Российской Федерации.
  • За сутки уничтожено 1140 российских захватчиков и 56 артиллерийских систем.
  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 628 930 военных.
  • Генштаб фиксирует 131 боевое столкновение за сутки на различных направлениях фронта.
  • Украинские войска успешно останавливают штурмовые действия противника и удерживают оборону по всем направлениям.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8642 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 938 (+13) ед;

  • артиллерийских систем — 17 936 (+56) ед;

  • РСЗО — 1182 (+2) ед;

  • средства ПВО — 943 (+1) ед;

  • самолетов — 368 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 990 (+57) ед;

  • крылатых ракет — 2591 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24 388 (+58) ед;

  • специальной техники — 3059 (+6) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 131 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении произошло 13 вражеских атак. Силы обороны остановили штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки.

  • На Лиманском направлении наши войска отражали 20 штурмовых действий окупантов в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского.

  • На Северском направлении Силами обороны отражены девять атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

    На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак. Усилия сосредотачивал в районах Дачного, Торецкого и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 32 атаки. Свои усилия враг сосредоточил в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки.

  • На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Украинской и Красногоровки. В общей сложности враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

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