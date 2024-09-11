Мінус 1100 солдатів та 56 артсистем. Генштаб назвав втрати армії РФ за добу
Категорія
Україна
Дата публікації

Мінус 1100 солдатів та 56 артсистем. Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Генштаб ЗСУ
Мінус 1100 солдатів та 56 артсистем. Генштаб назвав втрати армії РФ за добу
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 628 930 військових.

Головні тези:

  • За добу українські військові знищили 1100 російських солдатів та 56 артилерійських систем.
  • З початку вторгнення загальна кількість втрат армії РФ становить 628 930 військових.
  • Протягом минулої доби зафіксовано 131 бойових зіткнень на різних напрямках українського фронту.
  • Українські війська відбили 29 атак ворога на Курахівському напрямку.
  • У різних районах фронту українські сили оборони успішно стримують штурмові дії противника.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1140 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8642 (+2) од.;

  • бойових броньованих машин — 16 938 (+13) од.;

  • артилерійських систем — 17 936 (+56) од.;

  • РСЗВ — 1182 (+2) од.;

  • засоби ППО — 943 (+1) од.;

  • літаків — 368 од.;

  • гелікоптерів — 328 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 990 (+57) од.;

  • крилатих ракет — 2591 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24 388 (+58) од.;

  • спеціальної техніки — 3059 (+6) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 131 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку відбулось 13 ворожих атак. Сили оборони зупинили штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки.

  • На Лиманському напрямку наші війська відбивали 20 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського.

  • На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

    На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації здійснив дев’ять атак. Зусилля зосереджував у районах Дачного, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 32 атаки. Свої зусилля ворог зосередив у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Українська та Красногорівки. Загалом ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

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