ЗСУ відбили 105 атак армії РФ з початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили 105 атак армії РФ з початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Сили оборони України продовжують відбивати ворожі штурми, з початку доби відбулось вже 105 бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ на 16:00 9 вересня найбільше атак зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках.

Головні тези:

  • ЗСУ відбили 105 атак армії РФ з початку доби.
  • Найбільше штурмів було на Курахівському та Покровському напрямках.
  • Росіяни здійснювали штурми та обстріли прикордонних районів на Чернігівщині та Сумщині, завдавали авіаударів по населених пунктах.

Актуальна ситуація на фронті на вечір 9 вересня

Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 16:00 повідомив про ворожі штурми та обстріли прикордонних районів.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Чернігівщині і Сумщині постраждали райони населених пунктів Карповичі, Угли, Мезенівка, Семенівка, Миколаївка, Вовківка, Степок, Попівка, Малушине, Велика Писаріка, Іскрисківщина, Бобилівка та Стрілецька Пушкарка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Павлівки, Білопілля, Годунівці, Пустогороду та Галаганівці.

Актуальна ситуація на вечір 9 вересня по напрямках:

  • На Харківському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська. Без успіхів для ворога.

  • На Куп’янському напрямку зафіксували шість бойових зіткнень. Росіяни хотіли просунутись поблизу населених пунктів Лозова, Стельмахівка, Глушківка, Синьківка та Петропавлівка.

  • На Лиманському напрямку відбулось десять боєзіткнень. Половина з них припала на райони Новосадового та Невського.

  • На Сіверському напрямку Генштаб зафіксував дев’ять атак. Поблизу Званівки окупанти застосовували бронетехніку та зазнали втрат. Росіяни також намагались просунутись поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

  • На Краматорському напрямку з початку доби зафіксували два бойових зіткнення. Росіяни штурмували позиції ЗСУ неподалік Білої Гори. Авіація РФ також скинула авіабомбу по Предтечиному.

  • На Торецькому напрямку росіяни організували п’ять штурмів. Вони хотіли витіснити ЗСУ з позицій поблизу Торецька і Неліпівки, зокрема за допомогою авіації. Сили оборони дали ворогу жорстку відсіч.

  • На Покровському напрямку з початку доби зафіксували 23 ворожі атаки. ЗСУ відбили 16 з них, ще сім боїв продовжувалось станом на 16:00.

  • На Курахівському напрямку було найбільше штурмів російської армії — 28. Сили оборони відбили 19 атак. Станом на 16:00, ще дев'ять боїв продовжувались. Найбільш жорсткі зіткнення проходять поблизу Красногорівки.

  • На Времівському напрямку відбулось сім боїв. З них два поблизу Вугледара продовжувались станом на 16:00.

  • На Оріхівському напрямку зафіксовано дві атаки, а також висока активність російської авіації. Ракетами та КАБами обстріляли сім населених пунктів.

  • На Придніпровському напрямку росіяни здійснили сім атак. Сили оборони дали жорстку відсіч.

Втрати армії РФ у війні проти України

За оновленими 9 вересня підрахунками Генштабу, росіяни втратили 626400 військових. 

За минулу добу ворог втратив 1150 солдатів.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили багато ворожої техніки. У дужках вказана кількість, ліквідована за останню добу.

  • танків — 8639 (+3) од.;

  • бойових броньованих машин — 16906 (+9) од.;

  • артилерійських систем — 17830 (+26) од.;

  • РСЗВ — 1180 од.;

  • засобів ППО — 942 од.;

  • літаків — 368 од.;

  • гелікоптерів — 328 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14897 (+33) од.;

  • крилатих ракет — 2588 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24262 (+44) од.;

  • спеціальної техніки — 3049 (+2) од.

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