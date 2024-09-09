ЗСУ відбили 105 атак армії РФ з початку доби.

Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 16:00 повідомив про ворожі штурми та обстріли прикордонних районів.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Чернігівщині і Сумщині постраждали райони населених пунктів Карповичі, Угли, Мезенівка, Семенівка, Миколаївка, Вовківка, Степок, Попівка, Малушине, Велика Писаріка, Іскрисківщина, Бобилівка та Стрілецька Пушкарка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Павлівки, Білопілля, Годунівці, Пустогороду та Галаганівці.

Актуальна ситуація на вечір 9 вересня по напрямках:

На Сіверському напрямку Генштаб зафіксував дев’ять атак. Поблизу Званівки окупанти застосовували бронетехніку та зазнали втрат. Росіяни також намагались просунутись поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Лиманському напрямку відбулось десять боєзіткнень. Половина з них припала на райони Новосадового та Невського.

На Куп’янському напрямку зафіксували шість бойових зіткнень. Росіяни хотіли просунутись поблизу населених пунктів Лозова, Стельмахівка, Глушківка, Синьківка та Петропавлівка.

На Харківському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська. Без успіхів для ворога.

На Краматорському напрямку з початку доби зафіксували два бойових зіткнення. Росіяни штурмували позиції ЗСУ неподалік Білої Гори. Авіація РФ також скинула авіабомбу по Предтечиному.

На Торецькому напрямку росіяни організували п’ять штурмів. Вони хотіли витіснити ЗСУ з позицій поблизу Торецька і Неліпівки, зокрема за допомогою авіації. Сили оборони дали ворогу жорстку відсіч.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксували 23 ворожі атаки. ЗСУ відбили 16 з них, ще сім боїв продовжувалось станом на 16:00.

На Курахівському напрямку було найбільше штурмів російської армії — 28. Сили оборони відбили 19 атак. Станом на 16:00, ще дев'ять боїв продовжувались. Найбільш жорсткі зіткнення проходять поблизу Красногорівки.

На Времівському напрямку відбулось сім боїв. З них два поблизу Вугледара продовжувались станом на 16:00.

На Оріхівському напрямку зафіксовано дві атаки, а також висока активність російської авіації. Ракетами та КАБами обстріляли сім населених пунктів.