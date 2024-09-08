ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 30 артсистем та 19 ББМ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 30 артсистем та 19 ББМ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 30 артсистем та 19 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 625 260 військових.

Головні тези:

  • За добу ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 30 артилерійських систем та 19 бойових броньованих машин.
  • З початку вторгнення загальна кількість втрат російської армії складає 625 260 військових.
  • Протягом останніх дій на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнення, де українські захисники успішно відбивали атаки ворога на різних напрямках.
  • Силами оборони також вдалося знищити значну кількість техніки РФ, включаючи танки, артилерійські системи, літаки та інше.
  • Підтримка авіації на окремих напрямках сприяла відбиттю атак і стримуванню просування ворожих сил.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8636 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин — 16897 (+19) од.;

  • артилерійських систем — 17804 (+30) од.;

  • РСЗВ — 1180 (+2) .;

  • засоби ППО — 942 од.;

  • літаків — 368 од.;

  • гелікоптерів — 328 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14864 (+80) од.;

  • крилатих ракет — 2588 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24218 (+47) од.;

  • спеціальної техніки — 3047 (+10) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки.

  • На Лиманському напрямку наші війська відбивали 27 атак окупантів неподалік Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви.

  • На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито вісім штурмових дій, поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

  • На Краматорському напрямку наші воїни зупинили вісім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

  • На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Суха Балка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новогродівки, Михайлівки та Гродівки, де провів більше половини атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Миролюбівки та Селідового Донецької області.

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