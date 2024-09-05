У Третій штурмовій бригаді поділилися подробицями контрнаступу ЗСУ на Харківщині

Бійці Третьої штурмової бригади під час контрнаступу в Харківській області змогли деокупувати близько 2 кв км території. Такий прорив став несподіванкою для російських окупантів.
Головні тези:
- Бійці Третьої штурмової бригади зуміли деокупувати 2 кв км території на Харківщині під час контрнаступу.
- Під час атаки застосовано менше сил, ніж у ворога, але було ліквідовано 200 окупантів, що є важливим успіхом для українських військових.
- Заступник командира бригади закликав українців активно долучатися до війни, а також вимагав змін в інформаційній політиці та підтримці цивільного населення.
- Лише спільними зусиллями та активною участю громадян України можливо досягти перемоги у війні з РФ та забезпечити майбутнє країни.
Третя штурмова бригада веде контрнаступ на Харківщині
Про це заявив командир підрозділу "Терра" Третьої штурмової бригади Микола "Абдула" Волохов.
Він розповів, що ситуація у зоні відповідальності бійців Третьої штурмової у Харківській області продовжує залишатися напруженою. Причина в тому, що нещодавно бійці бригади провели контрнаступну операцію.
За його словами, в ході атаки було застосовано у 2,5 менше сил, ніж у ворога на позиціях. Підтверджено 200 ліквідованих окупантів.
Тому, як зазначив командир підрозділу "Терра", ворог хоче помститися, проводить постійні штурми.
Він намагається накопичити бронетехніку та піхоту в районах, з яких можна швидко доїхати. Артилерія працює дуже активно. Ми своєю чергою не даємо артилерії часу.
Третя штурмова бригада контратакує на Харківщині
Третя штурмова бригада 22 серпня підтвердила, що наступає в Харківській області, й оприлюднила підсумки перших днів контратаки.
У бригаді додали, що за чотири дні ворог втратив у живій силі три сотні осіб, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.
Усім доведеться бути залученими до цієї війни — Жорін
Заступник командира Третьої штурмової бригади, майор ЗСУ, екскомандир полку “Азов” Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA заявив, що особистий внесок кожного українця впливає на те, яким буде фінал війни РФ проти України.
На переконання Максима Жоріна, вкрай важливо, щоб в Україні нарешті змінилася інформаційна політика, а цивільному населенню почали пояснювати, як розвивається ситуація насправді.
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