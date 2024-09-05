У Третій штурмовій бригаді поділилися подробицями контрнаступу ЗСУ на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

У Третій штурмовій бригаді поділилися подробицями контрнаступу ЗСУ на Харківщині

Третя штурмова
Джерело:  РБК Україна

Бійці Третьої штурмової бригади під час контрнаступу в Харківській області змогли деокупувати близько 2 кв км території. Такий прорив став несподіванкою для російських окупантів.

Головні тези:

  • Бійці Третьої штурмової бригади зуміли деокупувати 2 кв км території на Харківщині під час контрнаступу.
  • Під час атаки застосовано менше сил, ніж у ворога, але було ліквідовано 200 окупантів, що є важливим успіхом для українських військових.
  • Заступник командира бригади закликав українців активно долучатися до війни, а також вимагав змін в інформаційній політиці та підтримці цивільного населення.
  • Лише спільними зусиллями та активною участю громадян України можливо досягти перемоги у війні з РФ та забезпечити майбутнє країни.

Третя штурмова бригада веде контрнаступ на Харківщині

Про це заявив командир підрозділу "Терра" Третьої штурмової бригади Микола "Абдула" Волохов.

Він розповів, що ситуація у зоні відповідальності бійців Третьої штурмової у Харківській області продовжує залишатися напруженою. Причина в тому, що нещодавно бійці бригади провели контрнаступну операцію.

Звільнили добрий шматок української землі. Близько 2 квадратних кілометрів. У дуже критичному для ворога місці. І цим дали ворогові смачний дзвінкий ляпас. Тим, що змогли. Ворог не знав, що ми плануємо цю операцію, не був готовий.

За його словами, в ході атаки було застосовано у 2,5 менше сил, ніж у ворога на позиціях. Підтверджено 200 ліквідованих окупантів.

Тому, як зазначив командир підрозділу "Терра", ворог хоче помститися, проводить постійні штурми.

Він намагається накопичити бронетехніку та піхоту в районах, з яких можна швидко доїхати. Артилерія працює дуже активно. Ми своєю чергою не даємо артилерії часу.

Третя штурмова бригада контратакує на Харківщині

Третя штурмова бригада 22 серпня підтвердила, що наступає в Харківській області, й оприлюднила підсумки перших днів контратаки.

Унаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 км кв. Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.

У бригаді додали, що за чотири дні ворог втратив у живій силі три сотні осіб, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

Усім доведеться бути залученими до цієї війни — Жорін

Заступник командира Третьої штурмової бригади, майор ЗСУ, екскомандир полку “Азов” Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA заявив, що особистий внесок кожного українця впливає на те, яким буде фінал війни РФ проти України.

На переконання Максима Жоріна, вкрай важливо, щоб в Україні нарешті змінилася інформаційна політика, а цивільному населенню почали пояснювати, як розвивається ситуація насправді.

Треба перестати просто обіцяти х*йню. Все. Не треба нічого обіцяти. Треба говорити, що робити. Треба налаштувати людей, працювати, займатися тим, що сьогодні потрібно. Треба у людини сформувати думку, що завтра все не закінчиться. Не можна просто лягти сьогодні поспати і завтра прокинутися з перемогою. З перемогою ти прокинешся тільки тоді, коли своїми руками її будеш робити і до неї дотягнешся.

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