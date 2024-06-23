Третя штурмова захопила позиції російських окупантів на Харківщині — відео

Запеклі бої між ЗСУ та армією РФ у Харківській області тривають. Воїни з 3 окремої штурмової бригади заявили про ще одну успішну операцію.

З-тя ОШбр похизувалася новими успіхами на фронті

Відео зачистки з нашоломної камери військового опублікувала пресслужба бригади.

На ньому зафіксовано процес вибиття російських загарбників з облаштованих позицій, які ворог використовував для утримання своєї оборони.

Українські воїни з 3 ОШБр вели бої та сильно тиснули на армію РФ, змусивши ъъ покинути ці рубежі.

Після захоплення окопів військові 3 роти 1 батальйону 3 ОШБр розпочали зачистку бліндажів.

Що важливо розуміти, захисники успішно проводили штурм ворожих позицій у тісній співпраці з аеророзвідкою підрозділу.

Ті своєю чергою своєчасно виявляли залишки піхоти росіян. Також аеророзвідка здійснювала координацію дій військових, що дозволило захопити позиції з мінімальними втратами у живій силі, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що ще відомо про ситуацію у Харківській області 23 червня

Станом на 14:00 відомо про те, що кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 71.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом поточної доби ворог чотири рази атакував на Харківському напрямку.

За словами українських воїнів, усі спроби — в районі Вовчанська.

Два ворожих штурми підрозділами Сил оборони відбито. Ще два — продовжуються. Дуже активна авіація окупантів, зі сторони Бєлгорода (РФ) російські терористи скинули 29 КАБів по позиціях наших військ та населених пунктах. Бомбардуванню піддано Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські хутори та Липці, — йдеться в повідомлення. Поширити

Окрім того, наголошується, що у район останнього окупанти скинули аж 23 керовані авіабомби.