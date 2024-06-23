Третя штурмова захопила позиції російських окупантів на Харківщині — відео

Запеклі бої між ЗСУ та армією РФ у Харківській області тривають. Воїни з 3 окремої штурмової бригади заявили про ще одну успішну операцію.
Головні тези:
- Українські військові провели зачистку бліндажів та вибили загарбників з облаштованих позицій у тісній співпраці з аеророзвідкою.
- Кількість бойових зіткнень у Харківській області зросла, однак українські війська зуміли відбити атаки ворога.
- Російські окупанти активно використовують авіацію для бомбардування позицій українських військ та населених пунктів у районі Харківщини.
З-тя ОШбр похизувалася новими успіхами на фронті
Відео зачистки з нашоломної камери військового опублікувала пресслужба бригади.
На ньому зафіксовано процес вибиття російських загарбників з облаштованих позицій, які ворог використовував для утримання своєї оборони.
Українські воїни з 3 ОШБр вели бої та сильно тиснули на армію РФ, змусивши ъъ покинути ці рубежі.
Після захоплення окопів військові 3 роти 1 батальйону 3 ОШБр розпочали зачистку бліндажів.
Що важливо розуміти, захисники успішно проводили штурм ворожих позицій у тісній співпраці з аеророзвідкою підрозділу.
Що ще відомо про ситуацію у Харківській області 23 червня
Станом на 14:00 відомо про те, що кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 71.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Протягом поточної доби ворог чотири рази атакував на Харківському напрямку.
За словами українських воїнів, усі спроби — в районі Вовчанська.
Окрім того, наголошується, що у район останнього окупанти скинули аж 23 керовані авіабомби.
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