Третья штурмовая захватила позиции российских окупантов в Харьковской области — видео

Бои между ВСУ и армией РФ в Харьковской области продолжаются. Воины из 3 отдельной штурмовой бригады заявили о еще одной успешной операции.

З-тья ОШбр похвасталась новыми успехами на фронте

Видео зачистки из нашоломной военной камеры опубликовала пресс-служба бригады.

На нем зафиксирован процесс выбивания российских захватчиков с обустроенных позиций, которые враг использовал для удержания своей обороны.

Украинские воины из 3 ОШБр вели бои и сильно давили на армию РФ, заставив ее покинуть эти рубежи.

После захвата окопов военные 3 роты 1 батальона 3 ОШБр приступили к зачистке блиндажей.

Что важно понимать, защитники успешно проводили штурм вражеских позиций в тесном сотрудничестве с аэроразведкой подразделения.

Те в свою очередь своевременно обнаруживали остатки пехоты россиян. Также аэроразведка осуществляла координацию действий военных, что позволило захватить позиции с минимальными потерями в живой силе, — сказано в сообщении. Поделиться

Что еще известно о ситуации в Харьковской области 23 июня

По состоянию на 14.00 известно о том, что количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 71.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В течение суток враг четыре раза атаковал на Харьковском направлении.

По словам украинских воинов, все попытки — в районе Волчанска.

Два вражеских штурма подразделениями Сил обороны отражены. Еще два — продолжаются. Очень активная авиация оккупантов, со стороны Белгорода (РФ) российские террористы сбросили 29 КАБов по позициям наших войск и населенным пунктам. Бомбардировке подвергнуты Глубокое, Волчанск, Волчанские хутора и Липцы, — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что в район последнего оккупанты сбросили 23 управляемых авиабомба.