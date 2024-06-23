Третья штурмовая захватила позиции российских окупантов в Харьковской области — видео

Бои между ВСУ и армией РФ в Харьковской области продолжаются. Воины из 3 отдельной штурмовой бригады заявили о еще одной успешной операции.
Главные тезисы
- Украинские военные провели зачистку блиндажей и выбили захватчиков с обустроенных позиций в тесном сотрудничестве с аэроразведкой.
- Количество боевых столкновений в Харьковской области возросло, однако украинские войска сумели отразить атаки врага.
- Российские оккупанты активно используют авиацию для бомбардировки позиций украинских войск и населенных пунктов в районе Харьковщины.
З-тья ОШбр похвасталась новыми успехами на фронте
Видео зачистки из нашоломной военной камеры опубликовала пресс-служба бригады.
На нем зафиксирован процесс выбивания российских захватчиков с обустроенных позиций, которые враг использовал для удержания своей обороны.
Украинские воины из 3 ОШБр вели бои и сильно давили на армию РФ, заставив ее покинуть эти рубежи.
После захвата окопов военные 3 роты 1 батальона 3 ОШБр приступили к зачистке блиндажей.
Что важно понимать, защитники успешно проводили штурм вражеских позиций в тесном сотрудничестве с аэроразведкой подразделения.
Что еще известно о ситуации в Харьковской области 23 июня
По состоянию на 14.00 известно о том, что количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 71.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В течение суток враг четыре раза атаковал на Харьковском направлении.
По словам украинских воинов, все попытки — в районе Волчанска.
Кроме того, указано, что в район последнего оккупанты сбросили 23 управляемых авиабомба.
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