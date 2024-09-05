В Третьей штурмовой бригаде поделились подробностями контрнаступления ВСУ на Харьковщине
Категория
Украина
Дата публикации

В Третьей штурмовой бригаде поделились подробностями контрнаступления ВСУ на Харьковщине

Третья штурмовая бригада
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Источник:  РБК Украина

Бойцы Третьей штурмовой бригады во время контрнаступления в Харьковской области смогли деоккупировать около 2 кв км территории. Такой прорыв стал неожиданностью для российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Бойцы Третьей штурмовой бригады осуществили контрнаступление в Харьковской области, деоккупировав около 2 кв км территории, что стало сенсацией для российских оккупантов.
  • Проведенная операция была выполнена с меньшим числом сил, чем у врага, но привела к ликвидации 200 оккупантов, что является важным успехом для украинских военных.
  • Важным аспектом контратаки Третьей штурмовой бригады в Харьковской области является понимание, что каждый украинец влияет на исход войны и необходимость изменений в информационной политике и объяснении сути происходящего.

Третья штурмовая бригада ведет контрнаступление на Харьковщине

Об этом заявил командир подразделения "Терра" Третьей штурмовой бригады Николай "Абдула" Волохов.

Он рассказал, что ситуация в зоне ответственности бойцов Третьей штурмовой в Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Причина в том, что бойцы бригады провели контрнаступательную операцию.

Уволили хороший кусок украинской земли. Около 2 квадратных километров. В очень критичном для врага месте. И этим дали врагу вкусную звенящую оплеуху. Тем, что смогли. Враг не знал, что мы планируем эту операцию, не был готов.

По его словам, в ходе атаки было применено в 2,5 меньше сил, чем у неприятеля на позициях. Подтверждено 200 ликвидированных оккупантов.

Поэтому, как отметил командир подразделения Терра, враг хочет отомстить, проводит постоянные штурмы.

Он пытается накопить бронетехнику и пехоту в районах, из которых можно быстро добраться. Артиллерия работает очень активно. Мы в свою очередь не даем артиллерии времени.

Третья штурмовая бригада контратакует на Харьковщине

Третья штурмовая бригада 22 августа подтвердила, что наступает в Харьковской области и обнародовала итоги первых дней контратаки.

В результате контратаковочных действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны окупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта на почти 2 км кв. Соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу противника. Плюс враждебные силы поддержки.

В бригаде добавили, что за четыре дня враг потерял в живой силе три сотни человек, а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

Всем придется быть вовлеченным в эту войну — Жорин

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ, экс-командир полка Азов Максим Жорин в интервью Online.UA заявил, что личный вклад каждого украинца влияет на то, каким будет финал войны РФ против Украины.

По мнению Максима Жорина, крайне важно, чтобы в Украине наконец-то изменилась информационная политика, а гражданскому населению начали объяснять, как развивается ситуация на самом деле.

Надо перестать просто обещать х*ню. Все. Не нужно ничего обещать. Надо говорить, что делать. Надо настроить людей, работать, заниматься тем, что сегодня нужно. Надо у человека сформировать мнение, что завтра все не кончится. Нельзя просто лечь сегодня поспать и завтра проснуться с победой. С победой ты проснешься только тогда, когда своими руками ее будешь делать и до нее дотянешься.

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