Бойцы Третьей штурмовой бригады во время контрнаступления в Харьковской области смогли деоккупировать около 2 кв км территории. Такой прорыв стал неожиданностью для российских оккупантов.
Главные тезисы
- Бойцы Третьей штурмовой бригады осуществили контрнаступление в Харьковской области, деоккупировав около 2 кв км территории, что стало сенсацией для российских оккупантов.
- Проведенная операция была выполнена с меньшим числом сил, чем у врага, но привела к ликвидации 200 оккупантов, что является важным успехом для украинских военных.
- Важным аспектом контратаки Третьей штурмовой бригады в Харьковской области является понимание, что каждый украинец влияет на исход войны и необходимость изменений в информационной политике и объяснении сути происходящего.
Третья штурмовая бригада ведет контрнаступление на Харьковщине
Об этом заявил командир подразделения "Терра" Третьей штурмовой бригады Николай "Абдула" Волохов.
Он рассказал, что ситуация в зоне ответственности бойцов Третьей штурмовой в Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Причина в том, что бойцы бригады провели контрнаступательную операцию.
По его словам, в ходе атаки было применено в 2,5 меньше сил, чем у неприятеля на позициях. Подтверждено 200 ликвидированных оккупантов.
Поэтому, как отметил командир подразделения Терра, враг хочет отомстить, проводит постоянные штурмы.
Он пытается накопить бронетехнику и пехоту в районах, из которых можно быстро добраться. Артиллерия работает очень активно. Мы в свою очередь не даем артиллерии времени.
Третья штурмовая бригада контратакует на Харьковщине
Третья штурмовая бригада 22 августа подтвердила, что наступает в Харьковской области и обнародовала итоги первых дней контратаки.
В бригаде добавили, что за четыре дня враг потерял в живой силе три сотни человек, а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.
Всем придется быть вовлеченным в эту войну — Жорин
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ, экс-командир полка Азов Максим Жорин в интервью Online.UA заявил, что личный вклад каждого украинца влияет на то, каким будет финал войны РФ против Украины.
По мнению Максима Жорина, крайне важно, чтобы в Украине наконец-то изменилась информационная политика, а гражданскому населению начали объяснять, как развивается ситуация на самом деле.
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