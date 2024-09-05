В Третьей штурмовой бригаде поделились подробностями контрнаступления ВСУ на Харьковщине

Бойцы Третьей штурмовой бригады во время контрнаступления в Харьковской области смогли деоккупировать около 2 кв км территории. Такой прорыв стал неожиданностью для российских оккупантов.

Третья штурмовая бригада ведет контрнаступление на Харьковщине

Об этом заявил командир подразделения "Терра" Третьей штурмовой бригады Николай "Абдула" Волохов.

Он рассказал, что ситуация в зоне ответственности бойцов Третьей штурмовой в Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Причина в том, что бойцы бригады провели контрнаступательную операцию.

Уволили хороший кусок украинской земли. Около 2 квадратных километров. В очень критичном для врага месте. И этим дали врагу вкусную звенящую оплеуху. Тем, что смогли. Враг не знал, что мы планируем эту операцию, не был готов. Поделиться

По его словам, в ходе атаки было применено в 2,5 меньше сил, чем у неприятеля на позициях. Подтверждено 200 ликвидированных оккупантов.

Поэтому, как отметил командир подразделения Терра, враг хочет отомстить, проводит постоянные штурмы.

Он пытается накопить бронетехнику и пехоту в районах, из которых можно быстро добраться. Артиллерия работает очень активно. Мы в свою очередь не даем артиллерии времени.

Третья штурмовая бригада контратакует на Харьковщине

Третья штурмовая бригада 22 августа подтвердила, что наступает в Харьковской области и обнародовала итоги первых дней контратаки.

В результате контратаковочных действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны окупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта на почти 2 км кв. Соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу противника. Плюс враждебные силы поддержки. Поделиться

В бригаде добавили, что за четыре дня враг потерял в живой силе три сотни человек, а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

Всем придется быть вовлеченным в эту войну — Жорин

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ, экс-командир полка Азов Максим Жорин в интервью Online.UA заявил, что личный вклад каждого украинца влияет на то, каким будет финал войны РФ против Украины.

По мнению Максима Жорина, крайне важно, чтобы в Украине наконец-то изменилась информационная политика, а гражданскому населению начали объяснять, как развивается ситуация на самом деле.