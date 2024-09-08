ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 30 артсистем и 19 ББМ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 30 артсистем и 19 ББМ

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 30 артсистем и 19 ББМ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 625 260 военных.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины наносят значительные потери армии РФ: более 1200 солдат уничтожены, а также потеряно 30 артиллерийских систем и 19 боевых бронированных машин.
  • Согласно данным Генштаба, с начала вторжения российской армии в Украину общее количество потерь составляет 625 260 военных.
  • На фронте продолжаются боевые столкновения: за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения в различных направлениях. Украинские войска успешно отражают атаки противника.
  • В разных районах направлений боевых действий происходили атаки на позиции украинских подразделений, но войска эффективно отбивали нападения захватчиков.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8636 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 16897 (+19) ед;

  • артиллерийских систем — 17804 (+30) ед;

  • РСЗО — 1180 (+2).;

  • средства ПВО — 942 ед;

  • самолетов — 368 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14864 (+80) ед;

  • крылатых ракет — 2588 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24218 (+47) ед;

  • специальной техники — 3047 (+10) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновений.

  • В Купянском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки.

  • На Лиманском направлении наши войска отражали 27 атак оккупантов недалеко от Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы.

  • На Северском направлении Силами обороны также отражены восемь штурмовых действий, вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

  • На Краматорском направлении наши воины остановили восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

  • На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил десять атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Сухая Балка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 44 штурмовых и наступательных действия. Противник концентрировал усилия в районах Новогродовки, Михайловки и Гродовки, где провел более половины атак. Кроме того, попытки окупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку от Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Миролюбовки и Селидово Донецкой области.

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