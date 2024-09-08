ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 30 артсистем и 19 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 625 260 военных.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины наносят значительные потери армии РФ: более 1200 солдат уничтожены, а также потеряно 30 артиллерийских систем и 19 боевых бронированных машин.
- Согласно данным Генштаба, с начала вторжения российской армии в Украину общее количество потерь составляет 625 260 военных.
- На фронте продолжаются боевые столкновения: за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения в различных направлениях. Украинские войска успешно отражают атаки противника.
- В разных районах направлений боевых действий происходили атаки на позиции украинских подразделений, но войска эффективно отбивали нападения захватчиков.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8636 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 16897 (+19) ед;
артиллерийских систем — 17804 (+30) ед;
РСЗО — 1180 (+2).;
средства ПВО — 942 ед;
самолетов — 368 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14864 (+80) ед;
крылатых ракет — 2588 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 24218 (+47) ед;
специальной техники — 3047 (+10) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновений.
В Купянском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки.
На Лиманском направлении наши войска отражали 27 атак оккупантов недалеко от Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы.
На Северском направлении Силами обороны также отражены восемь штурмовых действий, вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении наши воины остановили восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.
На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил десять атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Сухая Балка.
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