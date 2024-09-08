ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 30 артсистем и 19 ББМ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновений.

В Купянском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 27 атак оккупантов недалеко от Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы.

На Северском направлении Силами обороны также отражены восемь штурмовых действий, вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.