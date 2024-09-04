Литва и Польша предлагают обучать военных ВСУ на базе ЛитПолУкрбриг

Вильнюс и Варшава готовы использовать базу расположенной в Польше Литовско-Польско-Украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) для подготовки украинских военных.

Литва и Польша хотят обучать военных ВСУ на базе ЛитПолУкрбриг

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

Мы готовы использовать наши общие платформы. У нас в Польше база Литовско-Польско-Украинской бригады. Мы готовы к обучению украинских военных на базе этой бригады. Гитанос Науседа Президент Литвы

Он добавил, что оба лидера посетят бригаду 5 сентября.

Президент Литвы подчеркнул, что победа Украины в войне с Россией является самой большой гарантией стабильности в Европе.

Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы Украина победила, и мы должны оказать необходимую поддержку нашему страдающему соседу (от российской агрессии — ред.). Поделиться

ЛитПолУкрбриг со штабом в Люблине была создана в 2014 году на базе военных подразделений Украины, Польши и Литвы. В 2016 году она прошла сертификацию и приобрела полную операционную способность.

Дуда уверен в победе Украины

В своем выступлении на День Независимости Украины в Киеве Дуда выразил уверенность в том, что Украина сможет отстоять свою свободу.

Президент Польши отметил, что День Независимости Украины в определенной степени является и днем независимости всей Центральной Европы. Во время выступления он отметил героическую борьбу украинцев за сохранение независимости и пообещал, что Польша будет поддерживать Украину до победного ее завершения.

Мы, поляки, знаем, что независимость не дается раз и навсегда. В нашей истории мы переживали трагические моменты, дважды теряли суверенитет и дважды восстанавливали его сверхчеловеческими усилиями.

Польский президент заявил, что пример борьбы поляков за свою государственность хорошо подтверждает, что настойчивость и стремление к свободе должны привести к победе, даже если противник кажется намного сильнее.