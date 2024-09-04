Литва и Польша предлагают обучать военных ВСУ на базе ЛитПолУкрбриг

Вильнюс и Варшава готовы использовать базу расположенной в Польше Литовско-Польско-Украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) для подготовки украинских военных.
Главные тезисы
- Обучение украинских военных на базе ЛитПолУкрбрига является важным шагом для повышения обороноспособности Украины.
- Президенты Литвы и Польши выразили поддержку Украине и призвали к ее победе в конфликте с Россией.
- Поддержка Литвы и Польши будет являться ключевым фактором в успешном противостоянии Украины российской агрессии.
Литва и Польша хотят обучать военных ВСУ на базе ЛитПолУкрбриг
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.
Он добавил, что оба лидера посетят бригаду 5 сентября.
Президент Литвы подчеркнул, что победа Украины в войне с Россией является самой большой гарантией стабильности в Европе.
ЛитПолУкрбриг со штабом в Люблине была создана в 2014 году на базе военных подразделений Украины, Польши и Литвы. В 2016 году она прошла сертификацию и приобрела полную операционную способность.
Дуда уверен в победе Украины
В своем выступлении на День Независимости Украины в Киеве Дуда выразил уверенность в том, что Украина сможет отстоять свою свободу.
Президент Польши отметил, что День Независимости Украины в определенной степени является и днем независимости всей Центральной Европы. Во время выступления он отметил героическую борьбу украинцев за сохранение независимости и пообещал, что Польша будет поддерживать Украину до победного ее завершения.
Мы, поляки, знаем, что независимость не дается раз и навсегда. В нашей истории мы переживали трагические моменты, дважды теряли суверенитет и дважды восстанавливали его сверхчеловеческими усилиями.
Польский президент заявил, что пример борьбы поляков за свою государственность хорошо подтверждает, что настойчивость и стремление к свободе должны привести к победе, даже если противник кажется намного сильнее.
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