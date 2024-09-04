Литва та Польща пропонують навчати військових ЗСУ на базі ЛитПолУкрбриг

Вільнюс і Варшава готові використовувати базу розташованої в Польщі Литовсько-Польсько-Української бригади (ЛитПолУкрбриг) для підготовки українських військових.
Головні тези:
- ЛитПолУкрбриг є базою для навчання українських військових, яка створена на основі військових підрозділів України, Польщі та Литви.
- Президенти Литви та Польщі висловлюють підтримку України та виступають за її перемогу у конфлікті з Росією.
- Підтримка та навчання українських військових на базі ЛитПолУкрбригу є важливою стратегією для підвищення обороноздатності України та зміцнення безпеки в регіоні.
Литва та Польща хочуть навчати військових ЗСУ на базі ЛитПолУкрбриг
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.
Він додав, що обидва лідери відвідають бригаду 5 вересня.
Президент Литви підкреслив, що перемога України у війні з Росією є найбільшою гарантією стабільності в Європі.
ЛитПолУкрбриг зі штабом в Любліні була створена в 2014 році на базі військових підрозділів України, Польщі та Литви. В 2016 році вона пройшла сертифікацію і набула повної операційної спроможності.
Дуда впевнений у перемозі України
У своїй промові на День Незалежності України у Києві Дуда висловив впевненість у тому, що Україна зможе відстояти свою свободу.
Президент Польщі зазначив що День Незалежності України певною мірою є і днем незалежності всієї Центральної Європи. Під час промови він відзначив героїчну боротьбу українців за збереження незалежності та пообіцяв, що Польща підтримуватиме Україну до переможного її завершення.
Ми, поляки, знаємо, що незалежність не дається раз і назавжди. У нашій історії ми переживали трагічні моменти, ми двічі втрачали суверенітет і двічі відновлювали його надлюдськими зусиллями.
Польський президент заявив, що приклад боротьби поляків за свою державність добре підтверджує, що наполегливість і прагнення до свободи мають привести до перемоги, навіть якщо супротивник видається набагато сильнішим.
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