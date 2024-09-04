Литва та Польща пропонують навчати військових ЗСУ на базі ЛитПолУкрбриг

Вільнюс і Варшава готові використовувати базу розташованої в Польщі Литовсько-Польсько-Української бригади (ЛитПолУкрбриг) для підготовки українських військових.

Литва та Польща хочуть навчати військових ЗСУ на базі ЛитПолУкрбриг

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

Ми готові використовувати наші спільні платформи. Ми маємо в Польщі базу Литовсько-Польсько-Української бригади. Ми готові до навчання українських військових на базі цієї бригади. Гітанас Науседа Президент Литви

Він додав, що обидва лідери відвідають бригаду 5 вересня.

Президент Литви підкреслив, що перемога України у війні з Росією є найбільшою гарантією стабільності в Європі.

Тому ми повинні зробити все можливе, щоб Україна перемогла, і ми маємо надати необхідну підтримку нашому сусідові, який потерпає (від російської агресії — ред.). Поширити

ЛитПолУкрбриг зі штабом в Любліні була створена в 2014 році на базі військових підрозділів України, Польщі та Литви. В 2016 році вона пройшла сертифікацію і набула повної операційної спроможності.

Дуда впевнений у перемозі України

У своїй промові на День Незалежності України у Києві Дуда висловив впевненість у тому, що Україна зможе відстояти свою свободу.

Президент Польщі зазначив що День Незалежності України певною мірою є і днем незалежності всієї Центральної Європи. Під час промови він відзначив героїчну боротьбу українців за збереження незалежності та пообіцяв, що Польща підтримуватиме Україну до переможного її завершення.

Ми, поляки, знаємо, що незалежність не дається раз і назавжди. У нашій історії ми переживали трагічні моменти, ми двічі втрачали суверенітет і двічі відновлювали його надлюдськими зусиллями.

Польський президент заявив, що приклад боротьби поляків за свою державність добре підтверджує, що наполегливість і прагнення до свободи мають привести до перемоги, навіть якщо супротивник видається набагато сильнішим.