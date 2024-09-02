Польща піднімала авіацію через ракетну атаку РФ на Україну
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Польща піднімала авіацію через ракетну атаку РФ на Україну

Польща піднімала авіацію через ракетну атаку РФ на Україну
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Джерело:  online.ua

2 вересня під час повітряної атаки РФ на Україну у Польщі в повітря піднімали польську авіацію та літаки союзників.

Головні тези:

  • Польща підняла авіацію через ракету атаку РФ на Україну.
  • Розглядається реакція польської авіації на обстріл України та на наслідки ракетного удару у Києві.
  • Інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації на території України вимагає підвищення безпеки повітряного простору.
  • Активізовано процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору та постійний моніторинг ситуації.

У Польщі підняли авіацію через обстріл РФ України

Як повідомляє оперативне командування польської армії, 2 вересня спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ударів по об'єктах, розташованих на території України.

Зазначається, що востаннє така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня цього року.

У зв'язку із загрозою, в командуванні не виключають підвищення рівня шуму, пов'язане з початком польотів у нашому повітряному просторі польської та союзницької авіації.

Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування Республіки Польща здійснює постійний моніторинг ситуації, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про атаку РФ на Київ 2 серпня

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, крилаті ракети (потенційно Х-101) були випущені орієнтовно близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ.

На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку.

Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/"Іскандер-М". До цього всього ще додався один ударний БпЛА.

Внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.

Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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