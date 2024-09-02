Польща піднімала авіацію через ракетну атаку РФ на Україну

2 вересня під час повітряної атаки РФ на Україну у Польщі в повітря піднімали польську авіацію та літаки союзників.
Головні тези:
- Польща підняла авіацію через ракету атаку РФ на Україну.
- Розглядається реакція польської авіації на обстріл України та на наслідки ракетного удару у Києві.
- Інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації на території України вимагає підвищення безпеки повітряного простору.
- Активізовано процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору та постійний моніторинг ситуації.
У Польщі підняли авіацію через обстріл РФ України
Як повідомляє оперативне командування польської армії, 2 вересня спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ударів по об'єктах, розташованих на території України.
❗️Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych statków powietrznych.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) September 2, 2024
Dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego… pic.twitter.com/eLXEPWLMGs
Зазначається, що востаннє така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня цього року.
У зв'язку із загрозою, в командуванні не виключають підвищення рівня шуму, пов'язане з початком польотів у нашому повітряному просторі польської та союзницької авіації.
Що відомо про атаку РФ на Київ 2 серпня
Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, крилаті ракети (потенційно Х-101) були випущені орієнтовно близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ.
На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку.
Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/"Іскандер-М". До цього всього ще додався один ударний БпЛА.
Внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.
Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.
Інформація щодо потерпілих уточнюється.
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