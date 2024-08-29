Білорусь вперше задіяла авіацію для збиття російського "шахеда"
Категорія
Україна
Дата публікації

Білорусь вперше задіяла авіацію для збиття російського "шахеда"

Білорусь вперше задіяла авіацію для збиття російського "шахеда"
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Джерело:  OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн"

У Білорусі вперше застосували авіацію для збиття російського дрона, який вкотре залетів на територію країни під час атаки РФ по Україні.

Головні тези:

  • Білорусь вперше задіяла авіацію для збиття російського 'Шахеда' під час чергової атаки РФ по Україні.
  • Винищувач ВПС РБ стежив за дроном та здійснив спробу знищення реальної військової цілі в небі.
  • Україна відбила повітряну атаку Росії 29 серпня, збивши дві ракети та 60 ударних безпілотників “Шахед”.

У Білорусі вперше застосували авіацію для збиття дрона РФ

Як зазначається, 29 серпня під час чергової атаки РФ по Україні один із "Шахедів" знову залетів на територію Білорусі, в Єльському районі. Це сталося о 03:30.

За даними моніторингової групи, після заходу "Шахеда" в повітряний простір Білорусі "винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником", а в районі 03:55 в Єльському районі Гомельської області "чули не менше двох вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі" .

Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову ціль в небі — російський дрон-камікадзе типу "Шахед", — констатував "Гаюн".

Росія атакувала дронами та ракетами Україну 29 серпня

Як заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, з Курського та Бєлгородського напрямку росіяни випустили дві ракети, тип яких наразі встановлюється.

Крім того, Україну атакували 74 ударні безпілотники типу Shahed-131/136, запущені з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ.

Для відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, радіоелектронна боротьба (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою українським захисникам вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних безпілотників Shahed-131/136. Ще 14 ударних безпілотників втрачено на території України.

Протиповітряна оборона діяла в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей.

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