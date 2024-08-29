У Білорусі вперше застосували авіацію для збиття російського дрона, який вкотре залетів на територію країни під час атаки РФ по Україні.
Головні тези:
- Білорусь вперше задіяла авіацію для збиття російського 'Шахеда' під час чергової атаки РФ по Україні.
- Винищувач ВПС РБ стежив за дроном та здійснив спробу знищення реальної військової цілі в небі.
- Україна відбила повітряну атаку Росії 29 серпня, збивши дві ракети та 60 ударних безпілотників “Шахед”.
У Білорусі вперше застосували авіацію для збиття дрона РФ
Як зазначається, 29 серпня під час чергової атаки РФ по Україні один із "Шахедів" знову залетів на територію Білорусі, в Єльському районі. Це сталося о 03:30.
Росія атакувала дронами та ракетами Україну 29 серпня
Як заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, з Курського та Бєлгородського напрямку росіяни випустили дві ракети, тип яких наразі встановлюється.
Крім того, Україну атакували 74 ударні безпілотники типу Shahed-131/136, запущені з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ.
Для відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, радіоелектронна боротьба (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Протиповітряна оборона діяла в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей.
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