Лукашенко стягує білоруські війська та вагнерівців до українського кордону — заява МЗС

Міністерство закордонних справ України звертає увагу на те, що нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко концентрує велику кількість особового складу і техніки збройних сил РБ біля кордону з Україною під виглядом навчань. Також там помітили бойовиків ПВК “Вагнер”.

Україна озвучила чітке попередження Лукашенку

Як зазначають дипломати, дані про дії та рішення білоруського диктатора вони отримали від розвідувальних органів України.

Виявилося, що поплічник Путіна Лукашенко під виглядом навчань стягує чималу кількість особового складу, зокрема Сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою, в Гомельську область поблизу північних кордонів України.

Ба більше, там уже помітили російських “вагнерівців”, які, як відомо, виїхали в Білорусь після провального заколоту в Росії.

Лукашенко вирішив провести так звані навчання своїх військ в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об’єкту атомної енергетики — Чорнобильської АЕС.

У МЗС України наголошують, що це може мати катастрофічні наслідки.

Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили — припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню, — йдеться в заяві українського дипломатичного відомства. Поширити

Фото: mfa.gov.ua

Чому тисячі білорусів воюють за Україну

Тимчасово виконуючий обовʼязки командира Полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей у інтерв’ю для Online.UA пояснив, чому він та його співвітчизники готові віддати життя за незалежність України.

Що важливо розуміти, Полк імені Кастуся Каліновського — військова фармація у складі ЗСУ, створена у березні 2022 року з метою захисту України від вторгнення РФ.

Для мене Полк Каліновського — це приклад опору. Це війна за перемогу України та за незалежність Білорусі. Україна своїм прикладом показала, що Росія, на жаль, не просто “пшик”, а, як то кажуть, колос на глиняних ногах, — наголосив захисник. Поширити

Павло Шурмей додав, що саме українці продемонстрували білорусам, що можливо вистояти проти “другої армії світу”.