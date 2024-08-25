Лукашенко стягивает беларуские войска и вагнеровцев к украинской границе

Министерство иностранных дел Украины обращает внимание на то, что нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко концентрирует большое количество личного состава и техники вооруженных сил РБ у границы с Украиной под видом учений. Также там заметили боевиков ЧВК "Вагнер".
Главные тезисы
- Российские "вагнеровцы" замечены в Гомельской области вблизи северных границ Украины.
- Министерство иностранных дел Украины озвучило четкое предупреждение Лукашенко о возможных катастрофических последствиях стягивания войск к пограничной полосе.
- Украинские дипломаты призывают должностные лица Беларуси не допустить трагические ошибки под давлением Москвы.
Украина озвучила четкое предупреждение Лукашенко
Как отмечают дипломаты, данные о действиях и решениях белорусского диктатора они получили от разведывательных органов Украины.
Оказалось, что приспешник Путина Лукашенко под видом учений стягивает немалое количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельскую область вблизи северных границ Украины.
Более того, там уже заметили российских "вагнеровцев", которые, как известно, уехали в Беларусь после провального мятежа в России.
Лукашенко решил провести так называемые учения своих войск в пограничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики — Чернобыльской АЭС.
В МИД Украины отмечают, что это может иметь катастрофические последствия.
Почему тысячи беларусов воюют за Украину
Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей в интервью Online.UA объяснил, почему он и его соотечественники готовы отдать жизнь за независимость Украины.
Что важно понимать, Полк имени Кастуся Калиновского — военная фармация в составе ВСУ, созданная в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ.
Павел Шурмей добавил, что именно украинцы продемонстрировали беларусам, что можно выстоять против "второй армии мира".
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