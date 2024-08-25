Лукашенко стягивает беларуские войска и вагнеровцев к украинской границе

Министерство иностранных дел Украины обращает внимание на то, что нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко концентрирует большое количество личного состава и техники вооруженных сил РБ у границы с Украиной под видом учений. Также там заметили боевиков ЧВК "Вагнер".

Украина озвучила четкое предупреждение Лукашенко

Как отмечают дипломаты, данные о действиях и решениях белорусского диктатора они получили от разведывательных органов Украины.

Оказалось, что приспешник Путина Лукашенко под видом учений стягивает немалое количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельскую область вблизи северных границ Украины.

Более того, там уже заметили российских "вагнеровцев", которые, как известно, уехали в Беларусь после провального мятежа в России.

Лукашенко решил провести так называемые учения своих войск в пограничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики — Чернобыльской АЭС.

В МИД Украины отмечают, что это может иметь катастрофические последствия.

Призываем должностных лиц Республики Беларусь не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы — прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в РБ систем огня, — сказано в заявлении украинского дипломатического ведомства. Поделиться

Фото: mfa.gov.ua

Почему тысячи беларусов воюют за Украину

Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей в интервью Online.UA объяснил, почему он и его соотечественники готовы отдать жизнь за независимость Украины.

Что важно понимать, Полк имени Кастуся Калиновского — военная фармация в составе ВСУ, созданная в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ.

Для меня Полк Калиновского — это пример сопротивления. Это война за победу Украины и независимость Беларуси. Украина своим примером показала, что Россия, к сожалению, не просто "пшик", а, как говорится, колосс на глиняных ногах, — подчеркнул защитник. Поделиться

Павел Шурмей добавил, что именно украинцы продемонстрировали беларусам, что можно выстоять против "второй армии мира".