Беларусь впервые задействовала авиацию для сбивания российского "шахеда"

В Беларуси впервые применили авиацию для сбития российского дрона, который в который раз залетел на территорию страны во время атаки РФ по Украине.

В Беларуси впервые применили авиацию для сбития дрона РФ

Как отмечается, 29 августа во время очередной атаки РФ по Украине один из "Шахедов" снова залетел на территорию Беларуси, в Йельском районе. Это произошло в 03:30.

По данным мониторинговой группы, после захода "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси "истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем", а в районе 03:55 в Йельском районе Гомельской области "слышали не менее двух взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе" . Поделиться

Таким образом, это, по всей видимости, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ попытался уничтожить реальную военную цель в небе — российский дрон-камикадзе типа "Шахед", — констатировал "Гаюн". Поделиться

Россия атаковала дронами и ракетами Украину 29 августа

Как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, из Курского и Белгородского направления россияне выпустили две ракеты, тип которых устанавливается.

Кроме того, Украину атаковали 74 ударных беспилотника типа Shahed-131/136, запущенные из районов Приморско-Ахтарск, Курск и Ейск.

Для отражения воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, радиоэлектронная борьба и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя украинским защитникам удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных беспилотников Shahed-131/136. Еще 14 ударных беспилотников потеряно на территории Украины. Поделиться

Противовоздушная оборона действовала в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областей.