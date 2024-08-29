Беларусь впервые задействовала авиацию для сбивания российского "шахеда"
Категория
Украина
Дата публикации

Беларусь впервые задействовала авиацию для сбивания российского "шахеда"

Беларусь впервые задействовала авиацию для сбивания российского "шахеда"
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Источник:  OSINT-проект "Беларускі Гаюн"

В Беларуси впервые применили авиацию для сбития российского дрона, который в который раз залетел на территорию страны во время атаки РФ по Украине.

Главные тезисы

  • Беларусь впервые применила авиацию для сбивания российского дрона, который вторично нарушил ее воздушное пространство во время атаки РФ по Украине.
  • Российский дрон типа 'Шахед' был попыткой вооруженной провокации, на которую ответила авиация ВВС РБ.
  • Украина была подвергнута атаке российскими ракетами и ударными беспилотниками, но благодаря противовоздушной обороне удалось успешно отразить воздушную атаку и сбить значительное количество беспилотников.

В Беларуси впервые применили авиацию для сбития дрона РФ

Как отмечается, 29 августа во время очередной атаки РФ по Украине один из "Шахедов" снова залетел на территорию Беларуси, в Йельском районе. Это произошло в 03:30.

По данным мониторинговой группы, после захода "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси "истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем", а в районе 03:55 в Йельском районе Гомельской области "слышали не менее двух взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе" .

Таким образом, это, по всей видимости, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ попытался уничтожить реальную военную цель в небе — российский дрон-камикадзе типа "Шахед", — констатировал "Гаюн".

Россия атаковала дронами и ракетами Украину 29 августа

Как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, из Курского и Белгородского направления россияне выпустили две ракеты, тип которых устанавливается.

Кроме того, Украину атаковали 74 ударных беспилотника типа Shahed-131/136, запущенные из районов Приморско-Ахтарск, Курск и Ейск.

Для отражения воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, радиоэлектронная борьба и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя украинским защитникам удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных беспилотников Shahed-131/136. Еще 14 ударных беспилотников потеряно на территории Украины.

Противовоздушная оборона действовала в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областей.

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