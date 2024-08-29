Беларусь впервые задействовала авиацию для сбивания российского "шахеда"

В Беларуси впервые применили авиацию для сбития российского дрона, который в который раз залетел на территорию страны во время атаки РФ по Украине.
Главные тезисы
- Беларусь впервые применила авиацию для сбивания российского дрона, который вторично нарушил ее воздушное пространство во время атаки РФ по Украине.
- Российский дрон типа 'Шахед' был попыткой вооруженной провокации, на которую ответила авиация ВВС РБ.
- Украина была подвергнута атаке российскими ракетами и ударными беспилотниками, но благодаря противовоздушной обороне удалось успешно отразить воздушную атаку и сбить значительное количество беспилотников.
В Беларуси впервые применили авиацию для сбития дрона РФ
Как отмечается, 29 августа во время очередной атаки РФ по Украине один из "Шахедов" снова залетел на территорию Беларуси, в Йельском районе. Это произошло в 03:30.
Россия атаковала дронами и ракетами Украину 29 августа
Как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, из Курского и Белгородского направления россияне выпустили две ракеты, тип которых устанавливается.
Кроме того, Украину атаковали 74 ударных беспилотника типа Shahed-131/136, запущенные из районов Приморско-Ахтарск, Курск и Ейск.
Для отражения воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, радиоэлектронная борьба и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона действовала в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областей.
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