В Беларусь залетело 6 дронов во время комбинированной атаки РФ на Украину
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Мир
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В Беларусь залетело 6 дронов во время комбинированной атаки РФ на Украину

В Беларусь залетело 6 дронов во время комбинированной атаки РФ на Украину
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Источник:  OSINT-проект "Беларускі Гаюн"

Во время очередной атаки РФ на Украину 27 августа на территорию Беларуси залетело по меньшей мере 6 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Главные тезисы

  • Во время атаки РФ на Украину 27 августа в воздушное пространство Беларуси залетели 6 дронов-камикадзе типа “Шахед”.
  • Детали операции, в том числе выпуск ракет и беспилотников, были раскрыты командующим Воздушными Силами Украины.
  • Украинская противовоздушная оборона сбила 5 ракет Х-101 и 60 беспилотников Shahed-131/136, 10 дронов оказались локационно потеряны.
  • Боевые действия происходили в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Херсонскую и Черниговскую области.

Беларусь подняла авиацию через российские "шахеды"

Как отмечается, российские "шахеды" залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины.

Первые два из них залетели в районе 00.09, а дальнейшие мероприятия были около 00.30, 01.00, 03.27 и 05.55, говорится в сообщении.

Впоследствии мероприятие "Шахедов" в Беларусь подтвердил и командующий ВВС Украины Николай Олещук, который сообщил, что один из ударных дронов пересек границу с Беларусью, что, в свою очередь, может означать, что он был локационно потерян в Беларуси.

Также по информации "Белорусский Гаюн", авиация ВВС РБ дежурила в небе над югом Беларуси фактически всю ночь.

"Истребитель из Барановичей, который был поднят около 00:15, вернулся назад только в 02:00 и уже в 02:45 снова ушел в небо", — сообщили в мониторинговой группе.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 27 августа

Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, оккупанты выпустили:

  • 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области РФ),

  • баллистическую ракету "Искандер-М" (из Крыма),

  • крылатую ракету "Искандер-К" (из Воронежской области РФ),

  • 5 крылатых ракет Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ), 81 ударный БПЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской области РФ).

В результате боевой работы украинской противовоздушной обороны были сбиты пять крылатых ракет Х-101 и 60 ударных беспилотников Shahed-131/136.

Олещук подчеркнул, что 10 вражеских беспилотников локационно потеряны (вероятно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около 10 находятся в воздушном пространстве Украины, так что боевая работа продолжается.

Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской области.

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