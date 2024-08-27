В Беларусь залетело 6 дронов во время комбинированной атаки РФ на Украину

Во время очередной атаки РФ на Украину 27 августа на территорию Беларуси залетело по меньшей мере 6 дронов-камикадзе типа "Шахед".
Главные тезисы
- Во время атаки РФ на Украину 27 августа в воздушное пространство Беларуси залетели 6 дронов-камикадзе типа “Шахед”.
- Детали операции, в том числе выпуск ракет и беспилотников, были раскрыты командующим Воздушными Силами Украины.
- Украинская противовоздушная оборона сбила 5 ракет Х-101 и 60 беспилотников Shahed-131/136, 10 дронов оказались локационно потеряны.
- Боевые действия происходили в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Херсонскую и Черниговскую области.
Беларусь подняла авиацию через российские "шахеды"
Как отмечается, российские "шахеды" залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины.
Также по информации "Белорусский Гаюн", авиация ВВС РБ дежурила в небе над югом Беларуси фактически всю ночь.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 27 августа
Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, оккупанты выпустили:
3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области РФ),
баллистическую ракету "Искандер-М" (из Крыма),
крылатую ракету "Искандер-К" (из Воронежской области РФ),
5 крылатых ракет Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ), 81 ударный БПЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской области РФ).
В результате боевой работы украинской противовоздушной обороны были сбиты пять крылатых ракет Х-101 и 60 ударных беспилотников Shahed-131/136.
Олещук подчеркнул, что 10 вражеских беспилотников локационно потеряны (вероятно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около 10 находятся в воздушном пространстве Украины, так что боевая работа продолжается.
Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской области.
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ной и Кировоградской областях".