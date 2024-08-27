В Беларусь залетело 6 дронов во время комбинированной атаки РФ на Украину

Во время очередной атаки РФ на Украину 27 августа на территорию Беларуси залетело по меньшей мере 6 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Беларусь подняла авиацию через российские "шахеды"

Как отмечается, российские "шахеды" залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины.

Первые два из них залетели в районе 00.09, а дальнейшие мероприятия были около 00.30, 01.00, 03.27 и 05.55, говорится в сообщении. Поделиться

Впоследствии мероприятие "Шахедов" в Беларусь подтвердил и командующий ВВС Украины Николай Олещук, который сообщил, что один из ударных дронов пересек границу с Беларусью, что, в свою очередь, может означать, что он был локационно потерян в Беларуси. Поделиться

Также по информации "Белорусский Гаюн", авиация ВВС РБ дежурила в небе над югом Беларуси фактически всю ночь.

"Истребитель из Барановичей, который был поднят около 00:15, вернулся назад только в 02:00 и уже в 02:45 снова ушел в небо", — сообщили в мониторинговой группе. Поделиться

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 27 августа

Как сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук, оккупанты выпустили:

3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области РФ),

баллистическую ракету "Искандер-М" (из Крыма),

крылатую ракету "Искандер-К" (из Воронежской области РФ),

5 крылатых ракет Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ), 81 ударный БПЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской области РФ).

В результате боевой работы украинской противовоздушной обороны были сбиты пять крылатых ракет Х-101 и 60 ударных беспилотников Shahed-131/136.

Олещук подчеркнул, что 10 вражеских беспилотников локационно потеряны (вероятно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около 10 находятся в воздушном пространстве Украины, так что боевая работа продолжается.

Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской области.