До Білорусі залетіло 6 дронів під час комбінованої атаки РФ на Україну

Під час чергової атаки РФ на Україну 27 серпня на територію Білорусі залетіло щонайменше 6 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Білорусь підняла авіацію через російські “шахеди”

Як зазначається, російські "шахеди" залітали в повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України.

Перші два з них залетіли в районі 00.09, а подальші заходи були близько 00.30, 01.00, 03.27 і 05.55, — йдеться в повідомленні. Поширити

Згодом захід "Шахедів" у Білорусь підтвердив і командувач ВПС України Микола Олещук, який повідомив, що один з ударних дронів перетнув кордон із Білоруссю, що, своєю чергою, може означати, що його було локаційно втрачено в Білорусі. Поширити

Також за інформацією "Беларускі Гаюн", авіація ВПС РБ чергувала в небі над півднем Білорусі фактично всю ніч.

"Винищувач із Барановичів, який було піднято близько 00:15, повернувся назад тільки о 02:00 і вже о 02:45 знову пішов у небо, — повідомили у моніторинговій групі. Поширити

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 27 серпня

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, окупанти випустили:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької області РФ),

балістичну ракету "Іскандер-М" (із Криму),

крилату ракету "Іскандер-К" (із Воронезької області РФ),

5 крилатих ракет Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області РФ), 81 ударний БпЛА типу "Shahed" (із Єйська та Курської області РФ).

В результаті бойової роботи української протиповітряної оборони, було збито пʼять крилатих ракет Х-101 та 60 ударних безпілотників Shahed-131/136.

Олещук підкреслив, що 10 ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 знаходяться в повітряному просторі України, тож бойова робота триває.

Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівськ