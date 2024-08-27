До Білорусі залетіло 6 дронів під час комбінованої атаки РФ на Україну

Під час чергової атаки РФ на Україну 27 серпня на територію Білорусі залетіло щонайменше 6 дронів-камікадзе типу "Шахед".
Головні тези:
- Під час атаки РФ на Україну 27 серпня, дрони-камікадзе типу “Шахед” вторглися до Білорусі.
- Українська протиповітряна оборона відреагувала на атаку і знищила багато російських ракет та безпілотників.
- Деталі атаки включають в себе випуск різних ракет та безпілотників з різних областей РФ, включаючи Крим та Воронезьку область.
- Більшість ракет і безпілотників були збиті українською протиповітряною обороною, а деякі втратили локацію на території України.
Білорусь підняла авіацію через російські “шахеди”
Як зазначається, російські "шахеди" залітали в повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України.
Також за інформацією "Беларускі Гаюн", авіація ВПС РБ чергувала в небі над півднем Білорусі фактично всю ніч.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 27 серпня
Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, окупанти випустили:
3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької області РФ),
балістичну ракету "Іскандер-М" (із Криму),
крилату ракету "Іскандер-К" (із Воронезької області РФ),
5 крилатих ракет Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області РФ), 81 ударний БпЛА типу "Shahed" (із Єйська та Курської області РФ).
В результаті бойової роботи української протиповітряної оборони, було збито пʼять крилатих ракет Х-101 та 60 ударних безпілотників Shahed-131/136.
Олещук підкреслив, що 10 ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 знаходяться в повітряному просторі України, тож бойова робота триває.
Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівськ
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ій та Кіровоградській областях".