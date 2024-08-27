До Білорусі залетіло 6 дронів під час комбінованої атаки РФ на Україну
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До Білорусі залетіло 6 дронів під час комбінованої атаки РФ на Україну

До Білорусі залетіло 6 дронів під час комбінованої атаки РФ на Україну
Джерело:  OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн"

Під час чергової атаки РФ на Україну 27 серпня на територію Білорусі залетіло щонайменше 6 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Головні тези:

  • Під час атаки РФ на Україну 27 серпня, дрони-камікадзе типу “Шахед” вторглися до Білорусі.
  • Українська протиповітряна оборона відреагувала на атаку і знищила багато російських ракет та безпілотників.
  • Деталі атаки включають в себе випуск різних ракет та безпілотників з різних областей РФ, включаючи Крим та Воронезьку область.
  • Більшість ракет і безпілотників були збиті українською протиповітряною обороною, а деякі втратили локацію на території України.

Білорусь підняла авіацію через російські “шахеди”

Як зазначається, російські "шахеди" залітали в повітряний простір Білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України.

Перші два з них залетіли в районі 00.09, а подальші заходи були близько 00.30, 01.00, 03.27 і 05.55, — йдеться в повідомленні.

Згодом захід "Шахедів" у Білорусь підтвердив і командувач ВПС України Микола Олещук, який повідомив, що один з ударних дронів перетнув кордон із Білоруссю, що, своєю чергою, може означати, що його було локаційно втрачено в Білорусі.

Також за інформацією "Беларускі Гаюн", авіація ВПС РБ чергувала в небі над півднем Білорусі фактично всю ніч.

"Винищувач із Барановичів, який було піднято близько 00:15, повернувся назад тільки о 02:00 і вже о 02:45 знову пішов у небо, — повідомили у моніторинговій групі.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 27 серпня

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, окупанти випустили:

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької області РФ),

  • балістичну ракету "Іскандер-М" (із Криму),

  • крилату ракету "Іскандер-К" (із Воронезької області РФ),

  • 5 крилатих ракет Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області РФ), 81 ударний БпЛА типу "Shahed" (із Єйська та Курської області РФ).

В результаті бойової роботи української протиповітряної оборони, було збито пʼять крилатих ракет Х-101 та 60 ударних безпілотників Shahed-131/136.

Олещук підкреслив, що 10 ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 знаходяться в повітряному просторі України, тож бойова робота триває.

Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівськ

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