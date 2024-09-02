Польша поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ на Украину

2 сентября во время воздушной атаки РФ на Украину в Польше в воздух поднимали польскую авиацию и самолеты союзников.
Главные тезисы
- Польша реагирует на ракетную атаку РФ на Украину, поднимая свою авиацию и сотрудничая с союзниками.
- Интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации вызывает тревогу и угрозу для безопасности региона.
- Ракетный удар на Киев 2 августа привел к разрушениям и пострадавшим в различных районах столицы.
- Власти Польши активизировали процедуры обеспечения безопасности воздушного пространства страны.
В Польше подняли авиацию из-за обстрела РФ Украины
Как сообщает оперативное командование польской армии, 2 сентября наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на территории Украины.
❗️Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych statków powietrznych.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) September 2, 2024
Dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego… pic.twitter.com/eLXEPWLMGs
В последний раз такая повышенная активность российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа этого года.
В связи с угрозой, в командовании не исключается повышение уровня шума, связанное с началом полетов в нашем воздушном пространстве польской и союзнической авиации.
Что известно об атаке РФ на Киев 2 августа
Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, крылатые ракеты (потенциально Х-101) были выпущены ориентировочно около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ.
В Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления.
Одновременно с подлетом в столицу крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/"Искандер-М". К этому еще добавился один ударный БпЛА.
В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.
Предварительно есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Информация о пострадавших уточняется.
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