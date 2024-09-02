Польша поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ на Украину

2 сентября во время воздушной атаки РФ на Украину в Польше в воздух поднимали польскую авиацию и самолеты союзников.

В Польше подняли авиацию из-за обстрела РФ Украины

Как сообщает оперативное командование польской армии, 2 сентября наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на территории Украины.

❗️Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych statków powietrznych.



Dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego… pic.twitter.com/eLXEPWLMGs — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) September 2, 2024

В последний раз такая повышенная активность российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа этого года.

В связи с угрозой, в командовании не исключается повышение уровня шума, связанное с началом полетов в нашем воздушном пространстве польской и союзнической авиации.

Активизированы все необходимые процедуры обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование Республики Польша осуществляет постоянный мониторинг ситуации, — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно об атаке РФ на Киев 2 августа

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, крылатые ракеты (потенциально Х-101) были выпущены ориентировочно около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ.

В Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления.

Одновременно с подлетом в столицу крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/"Искандер-М". К этому еще добавился один ударный БпЛА.

В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.