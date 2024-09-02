Польша поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ на Украину
Категория
Мир
Дата публикации

Польша поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ на Украину

Польша поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ на Украину
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Источник:  online.ua

2 сентября во время воздушной атаки РФ на Украину в Польше в воздух поднимали польскую авиацию и самолеты союзников.

Главные тезисы

  • Польша реагирует на ракетную атаку РФ на Украину, поднимая свою авиацию и сотрудничая с союзниками.
  • Интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации вызывает тревогу и угрозу для безопасности региона.
  • Ракетный удар на Киев 2 августа привел к разрушениям и пострадавшим в различных районах столицы.
  • Власти Польши активизировали процедуры обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

В Польше подняли авиацию из-за обстрела РФ Украины

Как сообщает оперативное командование польской армии, 2 сентября наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на территории Украины.

В последний раз такая повышенная активность российской дальней авиации была зафиксирована 27 августа этого года.

В связи с угрозой, в командовании не исключается повышение уровня шума, связанное с началом полетов в нашем воздушном пространстве польской и союзнической авиации.

Активизированы все необходимые процедуры обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование Республики Польша осуществляет постоянный мониторинг ситуации, — говорится в сообщении.

Что известно об атаке РФ на Киев 2 августа

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, крылатые ракеты (потенциально Х-101) были выпущены ориентировочно около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ.

В Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления.

Одновременно с подлетом в столицу крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/"Искандер-М". К этому еще добавился один ударный БпЛА.

В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

Информация о пострадавших уточняется.

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