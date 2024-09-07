ВСУ отразили 101 атаку армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 07.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Часового Яра, Андреевки и Клещиевки. Идет бой близ Андреевки. Враг активно применяет авиацию, нанося удары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами по Временному Яру.

Противник в дальнейшем пытается прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает жесткий отпор от украинских подразделений. Так, вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки кафиры четырежды пытались потеснить наши подразделения, в настоящее время все атаки отражены.

На Лиманском направлении враг атаковал в направлении Чернещины, Невского, Лозовой, Торского и вблизи Макеевки и Дибровы. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 18 боеприкосновений, до сих пор длится два боеприкосновения в районе Невского. Ситуация контролируется.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. В направлении Синковки, Лозовой, Стельмаховки и Андреевки. Одна атака отбита Силами обороны, три боестолкновения продолжаются.

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, в настоящее время идет бой. Под ударами вражеских Кабов оказалась Казачья Лопань.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до пяти. Враг, при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, где наши защитники отбили три атаки, Нелиповка, где уже отбито одно атакующее действие, еще два боестолкновения продолжается.

Непрерывно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 28 атак в районах Воздвиженки, Гродовки, Зеленого Поля, Лисовки, Миролюбовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 18 атак противника, десять боев еще продолжаются. Потерпел удары неуправляемыми авиационными ракетами Александрополь.

Сложная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток захватчик 27 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Георгиевки, в настоящее время продолжаются бои в шести локациях.

На Времивском направлении наши войска отбивают три атаки в сторону Водяного и Угледара, три попытки продвинуться к Водяному успеху противнику не принесли.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях кафиры наносят обстрелы по позициям украинских подразделений и по населенным пунктам. Также враг применял штурмовую авиацию по Новоандреевке.