Между ВСУ и армией РФ произошло 165 боевых столкновений с начала суток

Детали стали известны с вечерней сводки Генштаба ВСУ. В ней указана актуальная информация на 22.00 6 сентября.

На Северском направлении зафиксировали пять атак, одна продолжалась по состоянию на 22:00. Оккупационные войска осуществляли штурмы позиции ВСУ вблизи Верхнекаменского и Спорного.

На Лиманском направлении произошло 17 атак. Одна из них продолжалась по состоянию на 22.00. Россияне атаковали позиции ВСУ вблизи Чернещины, Тернов, Новоегоровки, Макеевки Дружелюбовки, Торского и Дибровы.

На Купянском направлении с начала суток зафиксировали 24 штурма. Россияне стремились продвинуться вблизи Глушковки, Андреевки, Берестового, Стельмаховки и Синьковки. По состоянию на 22:00 продолжалось шесть боев.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Враг хотел продвинуться вблизи Волчанска и Липцев.

На Краматорском направлении зафиксировали три атаки с начала суток. Россияне хотели продвинуться у Григоровки, Часового Яра и Андреевки, но без успехов.

На Торецком направлении отразили семь атак и еще два боя продолжались по состоянию на 22:00. Оккупанты атаковали позиции Сил обороны вблизи Торецка, Сухой Балки и Нелиповки.

На Покровском направлении зафиксировано 45 вражеских атак. По состоянию на 22:00 продолжались девять столкновений. Горячее всего возле Новогродовки, Гродовки и Михайловки.

На Кураховском направлении зафиксировали 41 боестолкновение. Россияне штурмовали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Девять боев продолжалось на время написания сводки.

На Времивском направлении зафиксировано восемь вражеских штурмов. Продолжается одно боестолкновение.