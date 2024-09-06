Между ВСУ и армией РФ произошло 165 боевых столкновений с начала суток

Силы обороны продолжают борьбу с российскими оккупантами. По состоянию на 22.00 6 сентября на фронте произошло 165 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток между ВСУ и российскими оккупантами произошло 165 боевых столкновений на разных направлениях фронта.
- Россияне пытались продвинуться близко к разным населенным пунктам, но Силы обороны успешно отразили 24 штурма на Купянском направлении и 45 атак на Покровском направлении.
- Покровск стал центром напряженности, однако Силам обороны удалось остановить наступление россиян на этом направлении.
- Главнокомандующий Сырский сообщил об успешной остановке российского наступления на Покровском направлении.
- Президент Зеленский анонсировал усиление обороны на Покровском направлении, ведь город играет важную роль как западные ворота Донетчины перед Днепровской областью.
Актуальная ситуация на вечер 6 сентября на разных направлениях фронта
Детали стали известны с вечерней сводки Генштаба ВСУ. В ней указана актуальная информация на 22.00 6 сентября.
На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Враг хотел продвинуться вблизи Волчанска и Липцев.
На Купянском направлении с начала суток зафиксировали 24 штурма. Россияне стремились продвинуться вблизи Глушковки, Андреевки, Берестового, Стельмаховки и Синьковки. По состоянию на 22:00 продолжалось шесть боев.
На Лиманском направлении произошло 17 атак. Одна из них продолжалась по состоянию на 22.00. Россияне атаковали позиции ВСУ вблизи Чернещины, Тернов, Новоегоровки, Макеевки Дружелюбовки, Торского и Дибровы.
На Северском направлении зафиксировали пять атак, одна продолжалась по состоянию на 22:00. Оккупационные войска осуществляли штурмы позиции ВСУ вблизи Верхнекаменского и Спорного.
На Краматорском направлении зафиксировали три атаки с начала суток. Россияне хотели продвинуться у Григоровки, Часового Яра и Андреевки, но без успехов.
На Торецком направлении отразили семь атак и еще два боя продолжались по состоянию на 22:00. Оккупанты атаковали позиции Сил обороны вблизи Торецка, Сухой Балки и Нелиповки.
На Покровском направлении зафиксировано 45 вражеских атак. По состоянию на 22:00 продолжались девять столкновений. Горячее всего возле Новогродовки, Гродовки и Михайловки.
На Кураховском направлении зафиксировали 41 боестолкновение. Россияне штурмовали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Девять боев продолжалось на время написания сводки.
На Времивском направлении зафиксировано восемь вражеских штурмов. Продолжается одно боестолкновение.
На Приднепровском направлении россияне совершили девять атак. Все были отражены украинскими военными.
Ситуация на Покровском направлении
После оккупации Авдеевки в Донецкой области россияне стали активно продвигаться в направлении Покровска. До города осталось около 10 км.
Покровск называют западными воротами Донбасса. Это последний город перед Днепровской областью.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силам обороны удалось остановить наступление россиян на Покровском направлении.
За последнюю неделю оккупанты уменьшили интенсивность штурмов и количество артиллерийских обстрелов.
Ранее Зеленский анонсировал усиление Покровского направления.
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