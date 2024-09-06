Між ЗСУ та армією РФ відбулося 165 бойових зіткнень від початку доби

Сили оборони продовжують боротьбу з російськими окупантами. Станом на 22:00 6 вересня на фронті відбулось 165 бойових зіткнень.
Головні тези:
- З початку доби між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 165 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
- Росіяни намагались просунутись близько до різних населених пунктів, але Сили оборони успішно відбили 24 штурми на Куп’янському напрямку та 45 атак на Покровському напрямку.
- Покровськ став центром напруженості, проте Силам оборони вдалося зупинити наступ росіян на цьому напрямку.
- Головнокомандувач Сирський повідомив про успішну зупинку російського наступу на Покровському напрямку та зменшення інтенсивності бойових дій.
- Президент Зеленський анонсував підсилення оборони на Покровському напрямку, що відіграє важливу роль як західна брама Донеччини перед Дніпровською областю.
Актуальна ситуація на вечір 6 вересня на різних напрямках фронту
Деталі стали відомі з вечірнього зведення Генштабу ЗСУ. У ньому вказана актуальна інформація на 22:00 6 вересня.
На Харківському напрямку відбулось чотири бойові зіткнення. Ворог хотів просунутись поблизу Вовчанська та Липців.
На Куп’янському напрямку з початку доби зафіксували 24 штурми. Росіяни прагнули просунутись поблизу Глушківки, Андріївки, Берестового, Стельмахівки та Синьківки. Станом на 22:00 тривали шість боїв.
На Лиманському напрямку відбулось 17 атак. Одна з них продовжувалась станом на 22:00. Росіяни атакували позиції ЗСУ поблизу Чернещини, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки Дружелюбівки, Торського та Діброви.
На Сіверському напрямку зафіксували п’ять атак, одна тривала станом на 22:00. Окупаційні війська здійснювали штурми позиції ЗСУ поблизу Верхньокам’янського та Спірного.
На Краматорському напрямку зафіксували три атаки з початку доби. Росіяни хотіли просунутись біля Григорівки, Часового Яру та Андріївки, але без успіхів.
На Торецькому напрямку відбили сім атак та ще два бої тривали станом на 22:00. Окупанти атакували позиції Сил оборони поблизу Торецька, Сухої Балки та Неліпівки.
На Покровському напрямку зафіксовано 45 ворожих атак. Станом на 22:00 тривали дев’ять зіткнень. Найгарячіше поблизу Новогродівки, Гродівки та Михайлівки.
На Курахівському напрямку зафіксували 41 боєзіткнення. Росіяни штурмували позиції українських військових в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка. Дев’ять боїв тривало на час написання зведення.
На Времівському напрямку зафіксовано вісім ворожих штурмів. Триває одне боєзіткнення.
На Придніпровському напрямку росіяни здійснили дев’ять атак. Усі були відбиті українськими військовими.
Ситуація на Покровському напрямку
Після окупації Авдіївки у Донецькій області росіяни стали активно просуватись у напрямку Покровська. До міста залишилось приблизно 10 км.
Покровськ називають західною брамою Донеччини. Це останнє місто перед Дніпровською областю.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Силам оборони вдалось зупинити наступ росіян на Покровському напрямку.
За останній тиждень окупанти зменшили інтенсивність штурмів та кількість артилерійських обстрілів.
Раніше Зеленський анонсував підсилення Покровського напрямку.
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