Між ЗСУ та армією РФ відбулося 165 бойових зіткнень від початку доби

Деталі стали відомі з вечірнього зведення Генштабу ЗСУ. У ньому вказана актуальна інформація на 22:00 6 вересня.

На Сіверському напрямку зафіксували п’ять атак, одна тривала станом на 22:00. Окупаційні війська здійснювали штурми позиції ЗСУ поблизу Верхньокам’янського та Спірного.

На Лиманському напрямку відбулось 17 атак. Одна з них продовжувалась станом на 22:00. Росіяни атакували позиції ЗСУ поблизу Чернещини, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки Дружелюбівки, Торського та Діброви.

На Куп’янському напрямку з початку доби зафіксували 24 штурми. Росіяни прагнули просунутись поблизу Глушківки, Андріївки, Берестового, Стельмахівки та Синьківки. Станом на 22:00 тривали шість боїв.

На Харківському напрямку відбулось чотири бойові зіткнення. Ворог хотів просунутись поблизу Вовчанська та Липців.

На Краматорському напрямку зафіксували три атаки з початку доби. Росіяни хотіли просунутись біля Григорівки, Часового Яру та Андріївки, але без успіхів.

На Торецькому напрямку відбили сім атак та ще два бої тривали станом на 22:00. Окупанти атакували позиції Сил оборони поблизу Торецька, Сухої Балки та Неліпівки.

На Покровському напрямку зафіксовано 45 ворожих атак. Станом на 22:00 тривали дев’ять зіткнень. Найгарячіше поблизу Новогродівки, Гродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку зафіксували 41 боєзіткнення. Росіяни штурмували позиції українських військових в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка. Дев’ять боїв тривало на час написання зведення.

На Времівському напрямку зафіксовано вісім ворожих штурмів. Триває одне боєзіткнення.